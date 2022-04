Kunovickou Aircraft Industries kupuje od ruského majitele Omnipol

Praha - Kunovického výrobce civilních dopravních letounů Aircraft Industries kupuje od ruského majitele skupina Omnipol. Vlastníka z ČR bude mít někdejší Let Kunovice po 14 letech. Omnipol to dnes oznámil ČTK. Cenu firmy neuvedly. Kunovický podnik zaměstnává téměř 1000 lidí. Vyrábí civilní letouny L 410 a L410 NG.

"Dne 21. dubna 2022 se ruský majitel a skupina Omnipol dohodli na prodeji 100 procent akcií společnosti Aircraft Industries do vlastnictví české společnosti OMPO Holding," uvedl Omnipol. Kunovická firma se podle něj dostala do existenčně nebezpečné situace po uvalení sankcí na Rusko, které tvořilo stěžejní trh firmy. Loni v listopadu ale Omnipol a Aircraft Industries podepsaly dohodu o spolupráci, a kunovická firma by tak měla nahradit ruský trh dodávkami do jiných zemí.