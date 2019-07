Kulturu by podle Babiše mohla dočasně vést Kalistová

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) podle České televize svolal na středu ráno jednání na ministerstvu kultury. Dočasně by podle předsedy vlády úřad mohla vést náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová (ČSSD). Později to potvrdil ČTK. Kalistová v květnu na dotaz ČTK uvedla, že o funkci ministryně neuvažuje. Tehdy se objevovala mezi možnými adepty na ministryni kultury za Antonína Staňka (ČSSD). V pořadu Rozstřel na serveru iDNES.cz dnes Babiš řekl, že předpokládá, že nejpozději 26. srpna, tedy po vládních prázdninách, bude o situaci na ministerstvu jasno. Pokud ne, udělá zásadní kroky, řekl. ČTK následně možný další postup nechtěl přiblížit.

Babiš ve středu v Lánech jednal s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu potvrdila, že odvolá Staňka k 31. červenci. O nominaci ČSSD na nového ministra rozhodne v polovině srpna. Premiér o tom informoval na twitteru. ČSSD navrhla na nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jinou nominaci odmítá. Babiš o výsledku lánského jednání hovořil dnes dopoledne s Hamáčkem.

"Máme po prázdninách vládu 26. srpna. Pan prezident slíbil se vyjádřit v polovině srpna, tak já předpokládám, že nejpozději 26. srpna už bude jasno. Potom já samozřejmě, pokud ta situace nebude jasná, udělám nějaké zásadní kroky," řekl Babiš na iDNES.cz. Uvedl také, že doufal, že se situace vyřeší do konce července. Podle ústavy by podle něj Zeman měl Šmardu jmenovat, zopakoval ale také, že ústava nemá lhůty.

"Je to zkrátka nějaký názorový střet mezi prezidentem a sociální demokracií. Teď je jasné, že pan ministr Staněk skončí, ale prezident jasně neřekl, že pana Šmardu nebude jmenovat. On řekl, že se vyjádří k nominaci sociální demokracie, bohužel až za dva týdny," dodal předseda vlády.

Podle Babiše byla žádost o odvolání Staňka překvapivá a nestandardní. "Byly tam nějaké dohody, o kterých ani pořádně nevím. Nějaké rozhovory s panem prezidentem ze strany sociálních demokratů. V polovině května se to změnilo a vznikla tato situace. Pan ministr kultury má pocit, že byl zrazen, podveden," konstatoval Babiš. Proto podle něj trvalo, než Zeman odsouhlasil Staňkovo odvolání. Premiér tvrdí, že se tak stalo na schůzce 11. července.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.