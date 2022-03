Kyjev - Kulturní svět se obává o památky na Ukrajině. Při ruském útoku už bylo zničeno muzeum v Ivankivu asi 80 kilometrů severozápadně od Kyjeva, píše agentura DPA.

Na Ukrajině je podle DPA mnoho památníků, památek UNESCO a muzeí. Americký národní výbor Mezinárodní rady muzeí (ICOM) na základě satelitních snímků sdělil, že zničeno už bylo ivankivské muzeum, které se zaměřuje na archeologii, místní dějiny a výtvarné umění a má ve sbírkách i díla významné ukrajinské umělkyně Marije Prymačenkové (1909-1997). Také ukrajinské ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že shořelo na 25 děl umělkyně, která je považována za představitelku naivního umění a obdivovatelku Pabla Picassa. Informace o zkáze a jejím rozsahu se nedají nezávisle ověřit.

Ztráty jsou nezměrné, napsala na twitteru ukrajinská dirigentka Oksana Lynivová, která loni jako první žena dirigovala operu na wagnerovkém festivalu v bavorském Bayreuthu. Ředitelka kulturního fondu ve Vyšhorodě Vlada Lytovčenková na facebooku varovala, že ohroženo je mnoho historických a architektonických památek a také archeologických nalezišť.

V současnosti jsou podle DPA ohrožena zejména muzea v oblastech bojů v Kyjevě a Charkově a jejich okolí. Muzea ruší výstavy a přenáší své sbírky do bezpečí, uvedl v příspěvku v magazínu Archäologie in Deutschland generální ředitel Historického národního muzea v Kyjevě Fedir Androščuk. "Neexistuje záruka, že nebude vypleněno ukrajinské kulturní dědictví a že neskončí v ruských muzeích," napsal Androščuk. Mnoho nálezů, které byly na Ukrajině učiněny v uplynulých dvou staletích, už je v ruských muzeích. Jsou indicie, že předměty ze starších archeologických vykopávek na Krymu byly poslány do petrohradské Ermitáže.

Podle německé komise UNESCO vede Ukrajina seznam více než 3000 památek. Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je sedm ukrajinských památek. O tom, zda ve válečné oblasti utrpěly škody, zatím nejsou ověřené informace. Zejména boje v Kyjevě ale nyní představují bezprostřední nebezpečí pro světové dědictví v hlavním městě, sdělila DPA komise UNESCO.

Mezi památky UNESCO v Kyjevě patří katedrála svaté Sofie a Kyjevskopečerská lávra. Katedrála je pokládána za mistrovské dílo křesťanského umění v Evropě. S její stavbou se začalo už v 11. století. Kyjevskopečerská lávra je obrovský komplex kostelů, klášterů, muzeí i mnišských jeskyň. Mezi památky UNESCO patří například i historické centrum Lvova na západě Ukrajiny.