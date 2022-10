Kultovní kapela Depeche Mode vystoupí na konci července příštího roku v Praze

Praha - Kultovní kapela Depeche Mode se po pěti letech vydá na světové turné, v neděli 30. července příštího roku vystoupí na pražském letišti Letňany. Turné podpoří chystané patnácté studiové album Memento Mori, které má vyjít na jaře 2023. Dave Gahan a Martin Gore uvedli, že turné začne 23. března speciální limitovanou sérií koncertů v severoamerických arénách, než se kapela vydá do Evropy na letní stadionové turné. ČTK o tom informoval Ondřej Pojzl z pořádající agentury Live Nation.

Předprodej vstupenek na pražský koncert bude zahájen 10. října, cena lístku začíná na 1690 Kč.

Fanoušci Depeche Mode již neuvidí klávesistu Andrewa Fletchera. Jeden ze zakládajících členů skupiny letos v květnu zemřel v 60 letech kvůli disekci aorty. "Na projektu Memento Mori jsme začali pracovat na počátku pandemie a jeho témata byla přímo inspirována touto dobou. Po Fletchově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál, a to projektu skutečně dodalo další význam," uvedl kytarista a klávesista Gore.

Zpěvák Gahan dodal, že Fletchovi by se toto album líbilo. "Opravdu se těšíme, až se o něj s vámi budeme moci brzy podělit, a nemůžeme se dočkat, až vám ho příští rok představíme na koncertech," prohlásil.

Memento Mori Tour bude devatenáctým turné Depeche Mode. Poslední koncertní série Global Spirit Tour 2017-2018 byla dosud nejdelší a patřila k nejvýdělečnějším turné roku, kdy kapela během 130 koncertů v Evropě a Severní Americe zahrála více než třem milionům fanoušků. Memento Mori bude patnáctým studiovým albem Depeche Mode a následovníkem kritikou oceňovaného alba Spirit z roku 2017.

V České republice se Depeche Mode naposledy představili na začátku roku 2018 ve vyprodané pražské O2 areně. Vůbec poprvé se kultovní "depešáci" v Česku představili ještě za komunistického režimu, a to ve sportovní hale v pražských Holešovicích v roce 1988. Černé oblečení většiny návštěvníků posledního koncertu v Praze ukázalo, že množství ortodoxních fanoušků oblékajících se jako jejich idol Gahan žije v ČR dodnes.

Kapela Depeche Mode dosud prodala více než 100 milionů desek a vystoupila pro více než 30 milionů fanoušků po celém světě. Skupina se dala dohromady v roce 1980 v anglickém Basildonu a o rok později prorazila v hudebním světě singlem Just Can't Get Enough z alba Speak & Spell. Následně se stala jednou z průkopnických skupin, které používaly nové metody samplování přírodních zvuků. Kapela si oblíbila také vydávání svých písní v několika remixech.