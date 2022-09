Kulhavý se výhrou v exhibici v Ostravě rozloučil s veleúspěšnou kariérou

Ostrava - Symbolicky vítězstvím v exhibičním závodě v Ostravě-Dolních Vítkovicích se dnes cyklista na horských kolech Jaroslav Kulhavý rozloučil s veleúspěšnou kariérou. Vyhrál během ní vše, co se dalo: v Londýně 2012 se stal olympijským vítězem, v cross country vyhrál mistrovství světa a Evropy i hodnocení Světového poháru a zlaté medaile získal také na světovém a kontinentálním šampionátu v maratonu.

Rozlučka Kulhavého se odehrála v kulisách industriálního areálu v Dolních Vítkovicích a oslavenec závod na 40 minut a jedno kolo vyhrál před Markem Rauchfussem a Janem Zatloukalem. Při vyhlášení pak symbolicky pověsil kolo na hřebík.

Poslední profesionální závod Kulhavý absolvoval před necelým týdnem. V sobotu startoval na mistrovství světa v maratonu v Dánsku, kde ale kvůli bolestem zad do cíle nedojel. "Věděl jsem, že ještě tuhle jednu sezonu chci jet na nějaké úrovni, kdy s tím budu spokojený, což si myslím, že mi vyšlo. Snad kromě toho minulého týdne, kde to prostě nevyšlo. Ale já počítal s tím, že to bude padesát na padesát, i tím, jak byla těžká ta příprava," řekl Kulhavý v rozhovoru pro server mtbs.cz.

"Zklamání to samozřejmě bylo. V podstatě celou sezonu jsem jel potrénovaný na devadesát procent, protože jsem věděl, že když budu jezdit na sto, tak se mi vždy něco kousne. V maximální intenzitě zkrátka cítím limit. Na Dánsko jsem se však chtěl připravit tak, abych byl konkurenceschopný i pro závodníky z cross country. Možná jsem to trošku přehnal, ten trénink byl těžký, možná jsem moc zhubnul, nevím..." řekl Kulhavý, jenž jel na MS jako bronzový medailista z červnového mistrovství Evropy v maratonu v Jablonném.

"Zároveň jsme připravovali tuhle dnešní akci, poslední dva měsíce toho byla prostě hromada. Dopadlo to, jak to dopadlo, ale myslím, že jsem tomu dal sto procent, takže v pohodě. Tu sezonu beru jako celek. Mohl to být bonus, který nevyšel," řekl smířlivě čtyřnásobný vítěz domácí ankety Král cyklistiky.

Kariéru chtěl původně končit jinak, ale podobně jako mnoho dalších sportovců ho donutila změnit plány koronavirová pandemie. "Všechno to zkomplikoval covid, který to celé posunul možná o dva roky. Plány byly samozřejmě jiné. V plánu bylo Tokio, ale vše se tam zkomplikovalo. Pak jsem se víceméně rozhodl, že v cross country už nemá smysl pokračovat, protože kvůli vyjíždění bodů a dalších věcí by to byla ztracená sezona," popsal Kulhavý, proč se na závěr kariéry přeorientoval na maratony.

"Pomalu jsem se rozjížděl a řešil hlavně tento rok. I co se programu týká, protože mistrovství Evropy v maratonu bylo doma a byl tam předpoklad, že i mistrovství světa v maratonu by mi mělo sedět, plus další závody jako mistrovství republiky ve Stupnu a tak dále. Myslím, že to vyšlo suprově," řekl Kulhavý, jenž se na červencovém domácím šampionátu blýskl druhým místem za aktuální českou jedničkou Ondřejem Cinkem.

Svým způsobem byl Kulhavý rád, že mu sobotní šampionát v maratonu nevyšel. "Měl jsem takovou myšlenku, že kdyby vyšel suprově, tak bych určitě ještě nějakou akci jel i příští rok, možná třeba dvě tři akce. Věděl jsem ale, že už to nebude profi, protože z mé strany už to profi není už tak dva roky od covidu, kdy jsem si k tomu vzal další aktivity. Takže teď se aspoň rychleji překlopím do normálního života. Ve sportu si ale určitě nějakou výzvu najdu, jen to nebude těch sto procent, jak tomu bylo dřív," řekl muž, jenž čtyři roky po zlatu z Londýna získal v Riu 2016 olympijské stříbro.

Svět horských kol úplně neopustí, i když bude mít po kariéře i jiné zájmy. "Dobíhají mi nějaké ambasadorské věci, pak mám rozjeté nějaké plány s nemovitostmi, takže do toho skočím naplno. Děláme s Radimem Kořínkem pro firmy různé cyklistické akce, tak uvidíme, zda třeba bude i něco v rámci Dukly či reprezentace. Je to všechno hodně otevřené, budu to řešit na podzim a v zimě. Když bude zájem a vše si dokážu dobře poskládat, tak bych u toho určitě rád zůstal, nechci z toho úplně vypadnout," uvedl.