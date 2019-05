Kulhavý nebude startovat na SP v Novém Městě na Moravě

Praha - Olympijský vítěz z Londýna 2012 Jaroslav Kulhavý nebude kvůli zdravotním problémům a špatné formě startovat v nedělním závodě Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Čtyřiatřicetiletý biker nedokončil o víkendu úvodní díl seriálu v cross country v Albstadtu.

"Je to pro mě samozřejmě nejhorší možný scénář a velmi těžké rozhodnutí, protože Světový pohár v Novém Městě na Moravě patří každý rok mezi mé vrcholy sezony, ale vzhledem k mé aktuální (ne)formě jsem se rozhodl v neděli nestartovat," uvedl na svém facebooku Kulhavý.

V Novém Městě vyhrál Světový pohár v letech 2011 a 2015 a v roce 2016 byl na Vysočině stříbrný na mistrovství světa. "Šance na dobrý výsledek je letos minimální a fanoušci si také nezaslouží, abych závodil někde v hloubi startovního pole," dodal Kulhavý, jehož trápí nespecifikované zdravotní problémy.

"Poslední týdny se mi zhoršil stav, který souvisí se zraněními, která jsem si způsobil v průběhu posledních let. Je to vcelku složitější na vysvětlení, každopádně mě tělo nepustí do maximální zátěže, ať už v tréninku, tak v závodě. Když jsem začal s intenzivními tréninky po Cape Epic, vše se ještě zhoršilo," doplnil na webu české reprezentace horských kol Kulhavý, jenž by se po stříbru z Ria de Janeiro rád kvalifikoval na své páté OH do Tokia.

"Základem ale je, aby byl na 100 procent zdravý a mohl se v tréninku a v závodech spolehnout na své schopnosti, které potřebuje k odpovídajícímu výkonu. Teď tomu tak není, v podstatě už rok se potýkáme s komplikacemi. Rozhodli jsme se tedy, že následující týdny závodění pozastavíme, Jára podstoupí intenzivní léčbu a trénink," uvedl reprezentační trenér Viktor Zapletal.

Kulhavého tak nyní čeká minimálně měsíční závodní pauza. "Pokud bude vše probíhat podle plánu, měl by se objevit nejpozději na mistrovství republiky v maratonu," řekl Zapletal. Maratonský šampionát se uskuteční v Mostě 22. června. "Následně by mohl startovat na mistrovství Evropy v maratonu a týden na to by se vrátil do seriálu Světového poháru ve francouzském Les Gets," dodal trenér.

Závod v Albstadtu nedokončil kvůli problémům s kolenem ani Ondřej Cink, ten by měl ale v Novém Městě startovat.