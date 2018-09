Praha - Se skromnějšími ambicemi, než bývá u třiatřicetiletého bikera obvyklé, míří na mistrovství světa do Lenzerheide olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý. Loni v australském Cairns i rok předtím doma v Novém Městě na Moravě dojel na šampionátu druhý a na začátku letošní sezony plánoval útok na zlato. Jenže touhu po sesazení suverénního Švýcara Nina Schurtera nemá po uplynulých měsících příliš o co opřít. Velkým plusem pro českého jezdce však může být profil trati.

Kulhavý měl ještě dnes ráno na programu fyzioterapii, pak už nabral směr Švýcarsko. "Odpoledne už mě čeká trénink na trati," řekl ČTK. "Mistrovství světa je pro mě samozřejmě vrcholem sezony, od jejího začátku jsem se k tomu upínal, trať v Lenzerheide mi navíc vždy seděla. Pravdou je, že ta sezona nebyla dobrá a bylo by fajn ji zakončit nějakým povedeným výsledkem," přál si Kulhavý.

Do horského resortu v kantonu Graubünden vyrazil v rozmanitém rozpoložení. "Cítím se tak nějak napůl... Napůl dobře, napůl špatně. Ještě trochu doznívá lehké nachlazení z Francie z posledního závodu Světového poháru. V sobotu to bylo asi nejhorší. Navíc ve Švýcarsku je taky docela zima, teď tam bylo jen nějakých šest stupňů, tak snad se toho definitivně zbavím i v tomhle počasí," věřil Kulhavý.

Po srpnovém závodě evropského šampionátu v Glasgow moc chtěl naskočit do psychické pohody dobrým výsledkem na některém ze zbývajících závodů SP, jenže se stal pravý opak. Následující podnik v Kanadě nedokončil, během předminulého víkendu ve Francii v závěrečném závodě série SP skončil až na 32. příčce s více než sedmiminutovým mankem za vítězným Schurterem.

"Co k tomu říct... Není to nic moc, to je jasné. V Glasgow to bylo vcelku dobré, ale potrápily mě technické potíže, pak ve Francii taky. Člověku to moc nepřidá, když řeší pořád nějaké problémy. Mistrovství světa jsem ale hodně podřídil, naplno se soustředím na ty zbývající dny, potom mě už čeká vlastně jen přemýšlení, co a jak dál," uvedl Kulhavý.

Netají se tím, že Lenzerheide je jeho hodně oblíbenou tratí, profilem možná úplně nejoblíbenější. "Je pravda, že profilem a technikou mi hodně vyhovuje, jsou tam kořeny. Každému jezdci vyhovuje něco jiného. Většinou jsou ty tratě, na nichž se jezdí, kopcovité a točité. Ale já jsem vysoký a těžší. Takových nás tam moc není, ale právě tohle nám vyhovuje - rovinatá trať, co se jede více na přímce," vysvětlil Kulhavý.

Dobrou prověrkou pro něho bude již ve středu týmová štafeta. "První kola mám relativně dobrá. Samozřejmě člověk věří, že bude přínosem, takže do toho určitě půjdu a budu chtít pomoci týmu. Vyhovuje mi to jako rozjetí, člověk si projede trať v závodním tempu. Navíc i ta středa je ideální, když se pak cross country jede v sobotu, hodně dobře mi to tam zapadá," pochvaloval si Kulhavý.

S čím by byl v sobotu spokojený? "Nechci říkat konkrétní číslo, těžko říci - pětka, desítka se počítají, ostatní asi moc ne. Ve standardním nastavení by člověk pomýšlel výše. Loni jsem byl druhý, předloni v Novém Městě taky, člověk by moc chtěl zlomit ta druhá místa. Asi na to bohužel nemůžu teď koukat takhle jednoznačně, ale může se stát cokoliv. O to více, že se jede v Lenzerheide," připustil.

Hlavním favoritem bude domácí Schurter, král posledních sezon i úřadující olympijský šampion. "Může ale přijít klidně nějaké překvapení," předpověděl Kulhavý. "Někomu to může klidně vyhovovat i s ohledem na tu vyšší nadmořskou výšku (1473 m), možná se pojede i na mokru, může to být otevřené. A podle mého odhadu se pojede hodně zajímavý závod. Ukázaly to i ty poslední svěťáky, že to nebylo jen o Schurterovi," dodal.