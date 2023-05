Kulhavý: Chci se v triatlonu dál posouvat, to je teď má výzva

Praha - Bývalý biker Jaroslav Kulhavý našel po konci bohaté kariéry ve světě horských kol v terénním triatlonu Xterra novou výzvu, která ho naplňuje. Držitel olympijského zlata a stříbra z cross country zároveň potvrzuje, že má pořád srdce závodníka. Nechce jen startovat, ale vyhrávat. I mezi triatlonisty se snaží neustále zlepšovat. V rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál uvedl, že nyní cílí především na druhý červnový víkend, kdy v závodě Světového poháru v Namuru poprvé změří síly se světovou špičkou.

Osmatřicetiletý Kulhavý několikrát posouval konec kariéry už mezi bikery. Loni se definitivně rozloučil, přesto sem tam ještě do nějakého závodu naskočí, jak třeba v sobotu, kdy ho zlákal premiérový závod Světového poháru v maratonu v Novém Městě na Moravě. Žádný velký návrat ale nechystá.

"Teď už mám jako výzvu jen to, abych se posunul v triatlonu, jak to jen nejvíce půjde. Je to něco nového. Potom uvidím, ale myslím si, že mám před sebou maximálně ještě jednu sezonu," prohlásil Kulhavý. "Jezdil jsem maratony poslední tři čtyři roky, a to včetně etapových závodů. A musím se už taky podívat do občanky," dodal s úsměvem.

Ze svých pokroků v terénním triatlonu má dobrý pocit. "Mám za sebou jeden závod, který byl vítězný. Nebyla tam však plná konkurence," připomněl Kulhavý svou úspěšnou mezinárodní premiéru ze začátku dubna na Maltě. "Teď pojedu do Itálie, pak mě čeká v Belgii první 'svěťák', tam uvidím, jak to bude reálně vypadat. Každopádně v tréninku ty posuny jsou. Před Maltou mě pořád něco trápilo skrze běh, ani plavání nebylo ideální, ale od té doby jsem se docela hodně posunul," pochvaloval si Kulhavý.

Triatlon mu navíc svým způsobem i prospívá - pomáhá mu dát do pořádku tělo opotřebované dlouhodobě jednostranným sportovním zaměřením. "Je to něco úplně jiného, ten plán to splnilo a rozbilo to ten stereotyp. Jezdím pětadvacet let na kole a tělo nefungovalo, jak mělo. Ty ostatní disciplíny mě vrátily trošku zpátky skrze ty dysbalance a podobné věci, jak je člověk shrbený na kole. Myslím, že až to celé pověsím na hřebík definitivně, mohl bych z toho vyjít jako relativně zdravý člověk, který bude sportovně zdatný a nebude umět jenom jezdit na kole," věří Kulhavý.

Už nyní podle něj funguje jeho tělo lépe oproti tomu, jak ho občas trápilo na kole. "I když ve chvíli, kdy bych jezdil cross country a šel do nějakých větších intenzit, tak to nefunguje. Jakmile dostanu tělo na ten úplně stoprocentní limit, není to jednoduché. I když hlava chce, tělo dá odpověď, že takhle to nepůjde. S těmi intenzitami musím být opatrný. Triatlon je na více než dvě a půl hodiny, což je relativně dobré. Není to závod na hodinu až hodinu a půl, jak je cross country, což je v pohodě," uvedl Kulhavý.

Na měření sil s těmi nejlepšími, který ho čeká o víkendu 10. a 11. června v belgickém Namuru, se těší.

"Bude to zajímavé. Šel jsem do toho s tím, že na kole chci ztratit co nejméně ze svých dovedností, protože jsem věděl, že budu muset najíždět náskok, abych smazal ztráty z plavání a běhu, což se mi zatím daří. Uvidím, jak se ještě posunu v běhu a plavání. Jsem tam nováčkem a nemám vůbec přehled. Naostro si to zkusím až v Namuru, kde bude první 'svěťák' s kompletní špičkou. Tam uvidím tu pravou realitu," řekl Kulhavý.

Připustil, že triatlonisté ho stále vnímají hlavně jako cyklistu. "Minimálně na kole tam nějaký respekt je, ale samozřejmě jsme soupeři, takže mi to nechce nikdo darovat. Určitě vědí, co na mě platí a jak a kdy to využít, ale ještě jsem se nepotkal se všemi. Zatím je ale ta odezva od ostatních příjemná, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál," uvedl Kulhavý.

Vedle toho se snaží pomáhat svým nástupcům na horském kole. "V reprezentaci jsem jako takový mentor pro mladší závodníky. Objel jsem s nimi dva tréninkové kempy a první závody v Řecku. Snažím se mladým i trošku poradit, i když je to dost složité, protože každý má svého trenéra a jede podle svého plánu. Takže jsou to spíš takové rady zkušenějšího závodníka ohledně věcí, které třeba ti trenéři neznají, takové ty detaily," přiblížil Kulhavý.

"Jsem díky tomu dál u horských kol, ale tím mým vstupem do triatlonu toho času není tolik. Bral jsem to spíš na zkoušku, jak to bude vypadat, takový pozvolný náběh. Uvidíme po sezoně, co a jak dál," řekl Kulhavý.

vov ura