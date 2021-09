Kulhánek vystoupí na Valném shromáždění OSN v noci na pátek

New York - Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek vystoupí s projevem na 76. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku už dnes v 19:20 místního času (v pátek v 01:20 SELČ). ČTK to sdělilo ministerstvo zahraničí. Původně měl mít proslov až v sobotu. Kulhánek na návštěvu Spojených států odletěl v neděli, jednal například s evropskými ministry zahraničí o situaci v Afghánistánu.

Zkraje jednání šéf české diplomacie mluvil se zástupci amerických židovských organizací, setkal se též s náměstkem generálního tajemníka OSN Jeanem-Pierrem Lacroixem, který má na starosti mírové operace.

Po pondělních rozhovorech se svými protějšky z členských zemí Evropské unie uvedl, že hnutí Tálibán v Afghánistánu sice usiluje o mezinárodní uznání a vztahy s okolním světem, zatím ale nenaplnilo své sliby týkající se například práv žen.

"Evropská unie připouští dialog s Tálibánem za dodržení jasných podmínek, byť možnost uznání vlády Tálibánu v tuto chvíli rozhodně není na stole. Jsem za to, a shodujeme se na tom s mými evropskými kolegy, že je potřeba vůči Tálibánu postupovat jednotně," poznamenal Kulhánek. Zúčastnil se k tématu také pracovního oběda za účasti agentur OSN a ministrů zahraničí zemí Střední Asie, který organizoval rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Kulhánek absolvoval také několik bilaterálních jednání se svými protějšky, například z Dánska, Singapuru, Turecka nebo Chile.

Kromě New Yorku zavítal také do státu Massachusetts. Setkal se s guvernérem Charliem Bakerem, s nímž diskutoval o spolupráci mezi firmami, univerzitami a vědeckými institucemi. Navštívil dvě firmy s českou stopou Thermo Fischer Scientific a Sotio a Massachusettský technologický institut (MIT).

V Bostonu se sešel s velvyslancem ČR v USA Hynkem Kmoníčkem, historikem Igorem Lukešem, neurologem zabývajícím se výzkumem Alzheimerovy nemoci Martinem Tolarem, plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem nebo Klárou Jelínkovou, jež nastupuje na post viceprezidentky Harvardovy univerzity.