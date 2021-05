Kulhánek: V brzké době by se mohlo uskutečnit společné jednání vlád ČR a Izraele

Tel Aviv - V brzké době by se mohlo uskutečnit společné zasedání vlád České republiky a Izraele. Na dnešním jednání v Tel Avivu se na tom dohodli izraelský premiér Benjamin Netanjahu a český ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který o věci informoval novináře.

"Ve velmi blízké budoucnosti bychom chtěli uspořádat společné jednání izraelské a české vlády, což je něco, na co Česká republika může být hrdá, že má takhle intenzivní kontakty," zdůraznil Kulhánek. O možném společném jednání kabinetů hovořil už minulý rok premiér Andrej Babiš, kvůli koronavirové pandemii se ale nakonec neuskutečnilo.

Společné jednání by mělo být v České republice. Na otázku ČTK, zda už existuje konkrétní datum, ale český ministr zahraničí odpověděl, že i vzhledem ke složité vnitropolitické situaci v Izraeli žádné konkrétní termíny nepadaly. "Budeme se snažit o to, aby to bylo co nejdříve," doplnil Kulhánek.

Česko a Izrael podobný mezivládní dialog organizují od roku 2011, v hostitelské roli se země střídají. Zatím naposledy spolu vlády zasedaly v roce 2016 v Jeruzalémě, uspořádání dalšího jednání zkomplikovala vnitropolitická situace v Izraeli, kde se opakovaně konaly předčasné volby, a následně šíření koronaviru.

S Netanjahuem se Kulhánek bavil také aktuálním konfliktu s Palestinou. "Pan premiér mi vyjádřil díky za podporu, která zaznívá z České republiky. A nezaznívá jen z České republiky, ale i na jednáních ministrů zahraničí Evropské unie a dnes i zazněla na Valném shromáždění OSN," připomněl šéf české diplomacie.

Věří také, že vzhledem k velmi dobré epidemické situaci v Izraeli a lepšící se situaci v Česku bude ČR moci brzy přivítat očkované izraelské turisty. "Oni zaúkolovali své aparáty, aby na tom začaly pracovat. Já jsem ve velmi intenzivním kontaktu s izraelským velvyslancem (v ČR Danielem) Meronem a připravujeme technickou stránku věci, abychom to mohli co nejdříve spustit," dodal ministr.