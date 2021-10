Kulhánek se setká s britským velvyslancem kvůli urážkám českých dětí

Utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy: AC Sparta Praha - Glasgow Rangers, 30. září 2021 v Praze. Kvůli trestu za rasismus nesměli na Letnou dospělí fanoušci. Díky výjimce pro organizované dětské skupiny na stadion mohly přijít děti od šesti do 14 let s doprovodem.

Utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy: AC Sparta Praha - Glasgow Rangers, 30. září 2021 v Praze. Kvůli trestu za rasismus nesměli na Letnou dospělí fanoušci. Díky výjimce pro organizované dětské skupiny na stadion mohly přijít děti od šesti do 14 let s doprovodem. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) si na dnešní dopoledne předvolal britského velvyslance v Praze Nicka Archera, aby s ním jednal o urážkách českých dětí v médiích a na internetu v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým utkáním Sparty Praha s Glasgow Rangers. Tomuto zápasu na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili.

Za přítomnosti dětských diváků s doprovodem se utkání odehrálo kvůli dřívějšímu rasistickému chování části fanoušků. Díky výjimce mohlo s doprovodem do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let, které doprovázely bučením a pískáním každý Kamarův kontakt s míčem. Mladí fanoušci tím dávali najevo svou averzi k finskému záložníkovi tmavé pleti, který v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky.

Kamara tehdy ohlásil, že na něj od kapitána hostů Kúdely směřovala rasistická poznámka. Po utkání pak Kúdelu fyzicky napadl. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v deseti zápasech a přišel tak o mistrovství Evropy. Kamarovi za útok na Kúdelu zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Kamarův právní zástupce Aamer Anwar ihned po čtvrtečním utkání na Spartě obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Posléze se k němu přidala některá skotská média i trenér Rangers Steven Gerrard. Kulhánek naproti tomu v pátek uvedl, že záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne.

Kulhánka v sobotu podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Na sociálních sítích uvedl, že z přístupu skotských médií je mu smutno.