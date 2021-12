Kulhánek: Řemeslně dobře zvládnuté předsednictví v Radě EU není malým cílem

Praha - Stanovit si za jeden z hlavních cílů zvládnout řemeslně dobře předsednictví v Radě EU není podle nyní již bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) málo. Znamená to, že se předsednictví dobře zapíše v Evropě a země může následně z nabytých kontaktů těžit. Řekl to v rozhovoru ČTK. Česko bude Radě EU předsedat v druhé polovině příštího roku. Podle Kulhánka by bylo daný půlrok dobré také využít i k přiblížení Evropské unie lidem a k připomenutí veřejnosti, jaké konkrétní výhody evropská integrace má.

"Občas mám trochu pocit, že si chceme dávat někdy až příliš velké cíle, že vyjednáme nějakou zásadní změnu. Tak tomu ale přeci není. Lisabonská smlouva hodně proměnila fungování Evropské unie, a tedy i předsednictví. Troufám si tvrdit, že kdyby jeden z hlavních cílů byl, že naše předsednictví dobře řemeslně zvládneme, tak to přece není málo. To svým způsobem může být považováno za velký úspěch, protože předsednictví v post-lisabonských reáliích je především o spolupráci, hledání shody a posouvání již rozjeté evropské agendy během krátkých šesti měsíců," řekl Kulhánek. Ani jeho dobré zvládnutí nebude jednoduché, neboť Česko bude muset působit konsensuálně, což podle Kulhánka není jednoduchou disciplínou.

Po úřednické lince a z hlediska personálních kapacit bude podle Kulhánka předsednictví dobře zajištěno. Na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu bude pracovat více než 250 lidí, vyplývá z nedávných informací úřadu vlády.

Kulhánek zopakoval, že jedním z vrcholů předsednictví by mohl být summit evropských lídrů se státy západního Balkánu. Vyjádřil zklamání nad tím, že některé členské státy blokují přibližování Severní Makedonie a Albánie do EU. Chybou podle Kulhánka je, že se dosud neuskutečnily mezivládní konference o integraci těchto zemí, které by pomohly odblokovat přístupové rozhovory.

"Blokování evropských aspirací západobalkánských států je obzvláště krátkozraké za situace, kdy všichni v Evropě současně říkáme, že si nemůžeme dovolit, aby Evropa měla geopolitické vakuum, černou díru na Balkáně, kterou pak můžou zaplnit jiní vnější aktéři. A my se jim pak budeme divit?" poznamenal. Pokud by se nepodařilo uskutečnit mezivládní konferenci už při předcházejícím francouzském předsednictví, mělo by podle Kulhánka Česko udělat všechno pro to, aby se tak stalo během českého vedení EU.

Dalším cílem, ač ambiciózním, by mohlo být oznámení data vstupu například Srbska do unie. Prioritou by také mělo být prohlubování spolupráce mezi EU a NATO. Dnešní bezpečnostní hrozby jsou mnohem komplexnější a nelze je redukovat jen na počty tanků, děl a letadel, míní Kulhánek.

Během předsednictví bude ČR hostit i neformální setkaní ministrů zahraničí. Podle Kulhánka tyto formáty umožňují otevřenější diskusi mezi šéfy evropských diplomacií. “Osobně bych se přimlouval za pozvání izraelského ministra, nebo využít naše předsednictví k tlaku na uspořádání Asociační rady EU s Izraelem, která se bohužel řadu let nesešla,” dodal.

Nová vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN zřídila nový post ministra pro evropské záležitosti. Podle Kulhánka je to minimálně pro předsednictví dobrý nápad. "Zároveň ale bude strašně důležité, jak se nastaví koordinační mechanismy," řekl.

Míní tím sladění vztahů s poradkyní předsedy vlády pro evropské záležitosti Jolanou Mungengovou, ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) i například s evropskými výbory parlamentních komor nebo s koaličními partnery. Pokud se spolupráce nastaví dobře, nový post podle Kulhánka může být určitě pro předsedu senátního evropského výboru Mikuláše Beka (STAN) ku prospěchu celého našeho předsednictví.

Jedním z cílů francouzského předsednictví v první polovině příštího roku bude posílení schopnosti EU bránit vlastní vnější hranice, oznámil nedávno prezident Emmanuel Macron. Evropa řeší téma nového azylového a migračního balíčku, což je podle Kulhánka velkou výzvou. Debata o migraci se posouvá směrem k větší spolupráci s třetími zeměmi, řešení situace v zemích původu a k efektivnější ochraně vnějších hranic EU, což má bývalý ministr za důležité. O to důležitější podle něj bude evropskou debatu o migraci udržet v tomto směru.