Kulhánek: Pokud bude česká vláda letos, stihne se připravit na předsednictví EU

Lucemburk - Pokud se nová česká vláda bez zbytečných odkladů chopí práce ještě letos, umožní jí to řádně se připravit na české předsednictví Evropské unie začínající v polovině příštího roku. Novinářům to dnes po zasedání s unijními kolegy řekl končící český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek. Česko by podle něho mělo vyčlenit na předsednictví zvláštní vládní funkci věnovanou EU, o čemž v neděli hovořil kandidát na premiéra Petr Fiala.

"Je potřeba, abychom na naše předsednictví měli vládu, která bude s mandátem," řekl dnes Kulhánek v narážce na možnost, že by prezident Miloš Zeman pověřil sestavením kabinetu dosavadního premiéra Andreje Babiše. S ním však koalice pěti stran mající po volbách většinu nechtějí vyjednávat a neměl by proto šanci většinovou vládu sestavit. Babiš sám prohlásil, že by pověření nepřijal.

Pokud podle Kulhánka vznikne vláda letos, bude půlrok na její přípravu na předsednictví dostatečný. Ministr prohlásil, že vláda byla s opozicí v kontaktu a při kulatých stolech probírala právě českou roli ve vedení EU. Té se Česko podruhé v historii chopí začátkem července.

"Věřím, že co se týče zahraniční politiky, tak bude kontinuita a předávání moci hladké," řekl Kulhánek, jehož Česká strana sociálně demokratická v nedávných volbách nezískala žádný mandát v Poslanecké sněmovně.

Média v posledních dnech spekulovala o tom, že by do čela ministerstva mohl zamířit místopředseda lidovců Ondřej Benešík, případně starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09, objevilo se i jméno diplomata a někdejšího primátora Hradce Králové Martina Dvořáka (STAN).

Fiala v neděli prohlásil, že Česko potřebuje lépe koordinovat evropskou politiku a změnit ji. Nyní je zejména v kompetenci premiéra; přípravy na předsednictví koordinuje Úřad vlády, část spadá i pod ministerstvo zahraničí. Kulhánek dnes prohlásil, že dlouhodobě podporoval možnost, aby měl evropské záležitosti na starost například vicepremiér nebo aby byla posílena role státního tajemníka. Premiér Babiš však v souvislosti s předsednictvím hovořil spíše o snižování nákladů.