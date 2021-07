Kulhánek: Od pátku nebudou muset plně očkovaní Češi na test po příjezdu

Praha - Od pátku 9. července nebudou muset plně očkovaní Češi absolvovat test na koronavirus ani karanténu bez ohledu na zemi, ze které přicestují. Bude stačit vyplněný příjezdový formulář. Na twitteru to dnes oznámil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Týkat by se to ale podle webu ministerstva nemělo zemí s extrémní mírou rizika nákazy covidem-19.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden po jednání vlády avizoval, že se od 9. července změní režim návratu a testovat se budou muset lidé při příjezdu ze všech zemí. U zeleně a oranžově označených zemí na takzvané mapě cestovatele bude muset cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován alespoň antigenním testem ne starším než 48 hodin, nebo PCR testem ne starším než 72 hodin.

U červených a tmavě červených zemí budou platit podmínky jako aktuálně pouze pro tmavě červené, to znamená povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zaměstnavatelé současně nebudou smět vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční dovolené lidi bez negativního testu.

Podmínky při návratu se ale nebudou týkat osob, které plně absolvovaly očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale u všech zemí povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

Nadále však platí důrazné nedoporučení cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Týká se to Tuniska, Ruska, Paraguaye, Namibie, Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie.

Vstup ze států s extrémním rizikem je umožněn pouze občanům a rezidentům ČR, akreditovaným členům diplomatických misí, případně pokud je vstup osoby v zájmu státu. Při návratu bude nadále nutné absolvovat test před cestou, následně PCR test do 24 hodin a poté nejdříve desátý den po příjezdu. Povinná je samoizolace.