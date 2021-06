Kulhánek nechá prověřit vynucené přetestování turistů z Tuniska

Praha - Cizinecká policie si v sobotu večer vyžádala opětovné otestování na koronavirus u českých turistů, kteří se letecky vrátili do Prahy z Tuniska. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) nechá prověřit, zda byl postup cizinecké policie oprávněný. Uvedl to v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Podle ministra by se podobné případy neměly stávat.

Kulhánek tak reagoval na informace ze sociálních sítí a médií, podle nichž turisté cestující z Tuniska, převážně rodiny s dětmi, byli zadrženi na Letišti Václava Havla na několik hodin. Společnost GHC Genetics, která zajišťuje na letišti testování cestujících, cizinecká policie požádala, aby je otestovala, uvedl dnes server Aktuálně.cz. Antigenní testy, kterými se cestující prokazovali, totiž údajně nesplňovaly platné parametry.

Michal Mikšík z ruzyňské pobočky GHC Genetics serveru iDnes.cz řekl, že není výjimkou, že testy ze zahraničí, se kterými se turisté na pražském letišti prokazují, jsou neplatné nebo padělané.

"Všechny lidi, co se vrací z Djerby, nechtějí celníci pustit. Prý máme od BlueStylu špatné a necertifikované testy. Všichni už tu čekají dlouho a jsou naštvaní,“ napsala podle serveru jedna cestující na facebookovou stránku Milujeme Tunisko. Cestovní kancelář BlueStyle uvedla, že " testy prováděné před odletem do České republiky jsou v naprostém souladu s aktuálně platnou legislativou“.

Policie prý měla podezření na falešné potvrzení. "Při kontrole cestujících, kteří přiletěli z Tuniska, vzniklo podezření, že předložili falešné potvrzení o výsledku PCR testu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že cestovní kancelář má v tuniské destinaci svého českého lékaře, který provádí testy na covid-19,“ sdělila televizi CNN Prima News Renata Grecmanová z Cizinecké policie ČR.

Podle tiskového prohlášení GHC Genetics z dnešního odpoledne byla laboratoř v sobotu požádána, aby posílila provoz odběrového místa na ruzyňském letišti z důvody potřeby otestovat 140 osob, u nichž bylo podezření, že jejich test nesplňuje požadavky pro vstup do Česka. "V kontextu s dalším průběhem celé události byly nakonec otestovány jen dvě osoby antigenním testem. Samotný postup při řešení celé situace je v plné kompetenci cizinecké policie a dalších kompetentních orgánů," uvedla laboratoř.

Tunisko podle webu ministerstva zahraničních věcí spadá do kategorie zemí s velmi velkým rizikem nákazy covidem-19. Cestující z Tuniska tak musí předložit buď maximálně 24 hodin starý antigenní test nebo maximálně tři dny starý PCR test. Po příjezdu jdou cestující do samoizolace a mají povinnost pátý den absolvovat PCR test. Dokud nemají negativní výsledek testu, musí být v izolaci. Výjimku mají ti, kteří jsou očkováni nebo mají potvrzení, že v posledním půlroce prodělali covid-19.