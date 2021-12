Kulhánek: Ministr zahraničí by měl českým exportérům otevírat dveře na trhy

Praha - Jednou z hlavních priorit nyní již bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) v úřadu, do kterého nastoupil v dubnu, byla ekonomická diplomacie. Ministr zahraničí středně velké evropské země s otevřenou ekonomikou by podle něj měl mít v popisu práce podporovat české exportéry a otevírat jim dveře na trhy zejména ve třetích zemích. Řekl to v rozhovoru ČTK. Za úspěšné cesty s podnikatelskými misemi považuje například návštěvy Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Arménie, Ázerbájdžánu nebo pobaltských států.

"Samozřejmě pomohlo to, že covid byl relativně na ústupu, takže se mohlo začít víc cestovat, obnovily se podnikatelské mise," řekl Kulhánek. “Pokud se nejedná o nějaké mezinárodní jednání, například setkání ministrů NATO, měl by dle mého názoru ministr všude cestovat s podnikateli,” podotkl. Poděkoval Hospodářské komoře a Svazu průmyslu a dopravy za spolupráci. "Ministr by měl být tím advokátem, lobbistou v dobrém slova smyslu za české podnikatele," poznamenal. Pochválil též pracovníky na ministerstvu a na jednotlivých zastupitelských úřadech, kteří mají právě ekonomickou diplomacii na starosti. Firmy si podle něj chválí jejich servis.

Pro státy Perského zálivu se uskuteční v Česku na konci května příštího roku investiční fórum. "Chceme to využít před předsednictvím a ukázat tím, že střední Evropa a zejména Česká republika je místem, kde by také měli zvažovat investovat," řekl Kulhánek. Příští rok v lednu také začne fungovat české velvyslanectví v Kataru. "Není tam delegace Evropské komise, takže budeme tuto roli plnit během našeho předsednictví díky tomu, že tam budeme mít ambasádu," uvedl. Česko bude předsedat Radě EU v druhé polovině příštího roku.

Jednou z věcí, kterou se podařilo posunout přímo v resortu, je podle Kulhánka otázka zcela nového e-mailu. "Jsem rád, že nový e-mailový systém bude mnohem lépe zabezpečený, protože nás čeká evropské předsednictví a v Bruselu se komunikuje převážně přes e-mail," řekl s tím, že ministerstvo na to musí být připravené. Oblast informační technologie na úřadu je podle něj podinvestovaná i kvůli dřívějším škrtům v rozpočtu. Na příští rok se podle Kulhánka podařilo vyjednat rozpočet velmi dobrý, oproti letošnímu by se měl navýšit o zhruba půl miliardy na 8,9 miliardy korun. Nový kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chce ale státní rozpočet na příští rok přepracovat.

Zejména v letních měsících Kulhánek často vyjednával o možnostech cestování do turistických destinací při koronavirové pandemii. Podle něj se podařilo například s Chorvatskem či Bulharskem domluvit na tehdejší dobu nadstandardní podmínky. "Doteď si vzpomínám na velmi vypjaté jednání se šťastným koncem s chorvatským vicepremiérem a ministrem vnitra, aby bylo možné tam cestovat na jednu dávku (očkování proti covidu – pozn. red.). Podařilo se to, podílela se na tom spousta lidí z konzulární sekce, z ambasád," řekl. Připomněl také web dovolena2021.cz, kde ministerstvo informuje o podmínkách cestování do nejvyhledávanějších destinací.

Od dubnového nástupu do úřadu do říjnových sněmovních voleb Kulhánek absolvoval přes 40 zahraničních cest, a to kvůli ekonomické diplomacii, jednáním o možnostech cestování nebo na bilaterální nebo multilaterální setkání, ať už šlo například o pravidelné zasedání ministrů zahraničí členských států EU nebo NATO, či Valné shromáždění OSN v New Yorku.

Kulhánek také vzpomíná na mimořádné večerní jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS) v sobotu 14. srpna, na kterém bylo rozhodnuto o evakuaci zaměstnanců velvyslanectví v Kábulu včetně jejich rodin i tlumočníků pomáhajících české armádě, kteří o to požádali. Šlo o reakci na vyhrocenou situaci v Afghánistánu po odchodu aliančních vojsk. ČR celkem evakuovala ve třech letech ze země 195 osob.

Tehdy po jednání vedení BRS odcházel z ministerstva s dobrým pocitem, neboť byl součástí rozhodnutí, které zachránilo lidské životy. "Podílela se na tom naše letka, vojenští policisté, velvyslanec, kteří byli na místě, a naši diplomaté a vojáci v ústředí. Těm samozřejmě patří ten dík a měli by být pyšní na to, co udělali. Ale za sebe říkám, že jsem měl v tomhle pocit zadostiučinění, že jsem u toho mohl být," doplnil ministr.

V úřadu byl zhruba osm měsíců, proto se nemohl více věnovat koncepčnímu nastavení zahraniční služby. Podle něj by prospělo, kdyby se víc oddělila a zefektivnila podpůrná část ministerstva. Diplomaté potřebují mít k dispozici komunikační prostředky i veškerý komfort. Lidé, kteří se o tento servis starají, by podle něj měli být více zaplaceni, mělo by se do nich více investovat. "Ač se může zdát, že tyto věci diplomacii netvoří, tak v moderní diplomacii hodně můžou rozhodovat o tom, jak úspěšná je, nebo není," dodal Kulhánek.