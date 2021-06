Kulhánek jednal se Zemanem a jeho poradci o prioritách diplomacie

Lány (Kladensko) - Česko usiluje o uspořádání dvou summitů během předsednictví EU, které zemi čeká v druhé polovině příštího roku. O přípravách během dnešního tříhodinového jednání s poradním týmem prezidenta Miloše Zemana hovořil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Novinářům po schůzce řekl, že jako priority předsednictví vidí transatlantické vazby a přípravy zemí západního Balkánu na vstup do EU. Proto by chtěl, aby Česko uspořádalo evropský summit se zeměmi západního Balkánu a summit mezi EU a Spojenými státy. Co se týká plánů pro nejbližší období, Kulhánek prezidenta seznámil s plány pro jednání ministrů zahraničí EU o Bělorusku. Česko podle něj podpoří sankce vůči Bělorusku, s čímž hlava státu souhlasí.

"Je třeba vyslat jasný signál, že diktátorské praktiky nemají v Evropě 21. století co dělat," citoval Kulhánek prezidenta a připomenul že Zeman počátkem června přijal představitelku běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou.

V přípravách předsednictví vůči třetím zemím je podle Kulhánka třeba vybrat priorit co nejméně, obecně pak témata "vycizelovat".

Během léta chystá Kulhánek, který počátkem jara vystřídal v Černínském paláci svého stranického kolegu Tomáše Petříčka, několik diplomatických misí s podnikateli. Během léta připravuje cesty s obchodníky do Tunisu, Saúdské Arábie a Jordánska. Chce i do pobaltských zemí.

V souvislosti s výměnou vlády v Izraeli, kde po 12 letech skončilo premiérství Benjamina Netanjahua, Kulhánek uvedl, že vláda chce navázat na tradici společným zasedání s izraelskými kabinetem. Ta se pravidelně střídají, přičemž nyní by mělo být Česko hostitelskou zemí. Kulhánek hodlá separátně pozvat i svého izraelského kolegu Jaira Lapida, chystá s ním oficiální telefonát. Lapid se podobně jako jeho kolegové ve vládě ujal úřadu 14. června. Parlament dal novému kabinetu důvěru v neděli. Nový kabinet tvoří osm ideologicky různorodých stran. U moci má být do roku 2025, ale izraelští analytici upozorňují, že může rychle skončit, až narazí na řešení témat, na něž se názory koaličních partnerů liší.

Krátce Kulhánek s prezidentem hovořil i o sporu s Polskem o těžbu v hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic. Informoval, že v krátké době přicestuje do Prahy jednat jeho polský protějšek Zbigniew Rau. "Budeme jednat, výchozí pozice je neměnná - zajistit nejlepší podmínky pro Českou republiku" uvedl Kulhánek. Vládní vyjednavači v pátek informovali, že jednání o mezivládní smlouvě, která má obsahovat české podmínky pro případné zpětvzetí žaloby u Soudního dvora EU, budou pokračovat příští týden.