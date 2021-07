Kulhánek jednal se zástupci parlamentních stran o prioritách předsednictví v EU

Praha - Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) dnes jednal se zástupci parlamentních stran o prioritách blížícího se českého předsednictví v Evropské unii v oblasti vnějších vztahů. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zahraničí. Jednání by měla pokračovat i v dalších měsících. Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku.

"Jsem si vědom, že konečné slovo ohledně priorit českého předsednictví bude mít až další vláda, ale jsem zároveň přesvědčen, že je třeba o tomto tématu vést diskusi napříč politickým spektrem už teď. Naše předsednictví může být úspěšné, pokud budeme mít co nejširší shodu nejen politickou, ale také na základě společenské poptávky," uvedl ministr.

Kromě Kulhánka ministerstvo zastupovali náměstci Jan Kohout a Aleš Chmelař. Za sněmovní strany se jednání zúčastnili Jaroslav Bžoch (ANO), Alexandr Vondra (ODS), František Kopřiva (Piráti), Jiří Kobza (SPD), Ondřej Veselý (ČSSD), Jiří Valenta (KSČM), Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Ondřej Kolář (TOP 09) a Radim Sršeň (STAN). Debaty se zúčastnila také státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Kulhánek zopakoval, že prioritami předsednictví za českou diplomacii jsou integrace západního Balkánu, transatlantické vztahy, čelení hybridním hrozbám a indopacifický region. Chtěl by, aby se během předsednictví v Česku uskutečnil summit členských států bloku se zeměmi západního Balkánu. Zvažuje též uspořádat summity EU se Spojenými státy a EU s Indií.

V souvislosti se západním Balkánem Kulhánek v nedávném rozhovoru ČTK řekl, že by považoval za úspěch, kdyby se za českého předsednictví například podařilo oznámit indikativní datum, kdy by se Srbsko a Černá Hora mohly stát členskými zeměmi unie.

Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku. Rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliardy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový. Vládní ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit, a limituje to české možnosti prosadit své priority.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno uvedl, že částka není konečná. Celkový rozpočet podle něj ještě navýší požadavky jednotlivých ministerstev při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok.