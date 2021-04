Kulhánek je podle Hamáčka připraven převzít ministerstvo zahraničí okamžitě

Praha - Náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek, kterého by ve středu ve 14:00 měl prezident Miloš Zeman jmenovat do pozice ministra zahraničí, je připraven převzít úřad víceméně okamžitě. Na dnešní tiskové konferenci to řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).

Jmenování Kulhánka by podle něj nemělo zabránit ani aktuální dění. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Česko na to zareagovalo vyhoštěním 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb.

Rusko odpovědělo vyhoštěním 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě včetně zástupce českého velvyslance. Podle Hamáčka je ruská reakce silnější, než se čekalo. Bude proto jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o tom, zda je na místě další krok z české strany.

"Jakub Kulhánek je člověk, který je odborníkem v oblasti jak zahraniční politiky, tak bezpečnosti. V České republice zná celou bezpečnostní komunitu a v Evropě všechny důležité," řekl Hamáček. V rámci Kulhánkových kompetencí a prověrek s ním záležitost konzultoval. "Je zasvěcen a připraven úřad převzít víceméně okamžitě," dodal.

Hamáček byl před týdnem pověřen dočasným vedením resortu zahraničí poté, co byl odvolán Tomáš Petříček (ČSSD). Kulhánek patří k dlouholetým spolupracovníkům špiček sociální demokracie, radil bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a nyní patří k nejbližším spolupracovníkům Hamáčka.

Od poloviny července 2018 pracuje jako Hamáčkův náměstek na ministerstvu vnitra, dříve byl jeho parlamentním poradcem, když Hamáček předsedal Sněmovně. Jako náměstek pracoval také na ministerstvech obrany a zahraničí. Působil i v čínské společnosti CEFC Europe. Kvůli tomu jeho nominaci kritizovala opozice.