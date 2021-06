Kulhánek dnes bude jednat s polským ministrem zahraničí, mj. o Turówu

Praha - Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) bude dnes v Praze jednat se svým polským protějškem Zbigniewem Rauem. Tématem bude mimo jiné hnědouhelný důl Turów poblíž českých hranic. Ten je předmětem sporů, přičemž se aktuálně jedná o mezivládní dohodě, která má obsahovat české podmínky pro případné zpětvzetí žaloby u Soudního dvora EU. Ministři neplánují tiskovou konferenci po jednání.

O mezivládní smlouvě debatují expertní týmy České republiky a Polska od minulého týdne, stále však nedospěly k dohodě.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu. Soud EU v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale oznámil, že Polsko nařízení nedodrží, neboť by pro jeho zemi mělo velmi negativní důsledky. Česko proto požádalo Soudní dvůr EU, aby Polsku udělil pokutu pět milionů eur (asi 127,3 milionu korun) za každý den, kdy bude pokračovat těžba.

Dohoda by podle české strany měla obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje Uhelná, na což je Česko připraveno žádat 40 až 50 milionů eur (1,02 až 1,27 miliardy korun).

Minulý týden ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) opět upozornil na to, že ve smlouvě nejsou zahrnuty pouze finanční kompenzace. Kromě konkrétní částky jde i o zajištění funkčnosti těsnicí stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku vody z českého území, nebo o stavbu zemního valu, který by měl minimalizovat dopady z hlediska zvýšené prašnosti a hluku, zmínil.

Ve smlouvě by měl být zahrnut také požadavek na přezkum dosavadních povolovacích procesů v souladu s evropským právem nebo poskytnutí veškerých dostupných informací o dopadech těžby, což je i podstata žaloby proti Polsku. Případnou dohodu by podle Brabce měla následně schválit vláda.