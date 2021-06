Kulhánek by měl podle STAN vystoupit ve Sněmovně s informací k Rusku

Praha - Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) by měl podle Starostů a nezávislých (STAN) informovat Poslaneckou sněmovnu o odletu vyhoštěných zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl předseda Starostů Vít Rakušan. Chce vědět, zda Rusko splnilo podmínky české vlády. Zbytek vyhoštěných zaměstnanců opustil Česko v pondělí odpoledne.

O snížení obsazení ruské ambasády v Praze rozhodlo Česko v dubnu po diplomatické roztržce s Ruskem kvůli výbuchům ve Vrběticích. Byla vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Rakušan bude po Kulhánkovi žádat, aby vystoupil mimo body programu poslanců. Pokud by ministr nechtěl nebo do Sněmovny tento týden nedorazil, mohli by Starostové usilovat o zařazení zvláštního bodu. "Chtěli bychom ministra požádat, aby vystoupil a podal podrobné informace, zda byly naplněny podmínky stanovené vládou, a počet zaměstnanců, který byl stanoven, opustil Českou republiku," řekl Rakušan.

Rusové dostali na opuštění ČR čas do konce května, poslední část vyhoštěných zaměstnanců odletěla z Prahy v pondělí odpoledne. Do letadla, které zamířilo do Moskvy, nastoupilo odhadem šest až sedm desítek lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová ČTK v neděli řekla, že výjezdní příkaz dostalo celkem 123 ruských občanů. Třicet z nich má diplomatický pas a zbytek služební. "Mohu konstatovat, že (ruská strana) stanovený termín splnila," uvedl v tiskové zprávě Kulhánek.