Kuleba: Země EU, které odmítnou embargo na ropu, jsou komplici Ruska

Kyjev/Brusel - Země Evropské unie, které odmítnou embargo na dovoz ruské ropy, se stanou komplici válečných zločinů, uvedl dnes podle agentury AFP ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Návrh na zákaz dovozu ropy do unijních států dnes předložila Evropská komise, schválit ho musí jednomyslně všechny členské země. Například Maďarsko je ale proti, napsala agentura DPA s odvoláním na dnešní prohlášení šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjártóa.

Česko a Slovensko embargo, které by mělo platit od konce letošního roku, chtějí podpořit za předpokladu, že jim bude umožněn odklad. Blíže neupřesněnou výjimku chce i Bulharsko.

"Pokud některá z evropských zemí i nadále odmítá embargo ruské ropy, tak to je podle mě dobrý důvod říci, že se tato země podílí na zločinech páchaných Ruskem na ukrajinském území," řekl Kuleba a dodal, že taková země je na straně Ruska.

Kuleba svůj výrok pronesl krátce poté, co na ruské ropě významně závislé Maďarsko odmítlo návrh EK, respektive "jeho současnou podobu". Budapešť mimo jiné argumentovala absencí záruk pro svou energetickou bezpečnost.

"Není to otázka nedostatku politické vůle nebo času, ale prostě fyzická, geografická a infrastrukturní realita," zdůvodnil rozhodnutí Budapešti Szijjártó.

Kuleba dál uvedl, že další kolo protiruských sankcí ze strany EU vítá, zpochybnil ale jejich navrhovaný harmonogram, který počítá s koncem dodávek ropy do šesti měsíců a dodávek rafinovaných ropných produktů do konce roku. "Je to ale lepší než nic," řekl šéf ukrajinské diplomacie.

"Už není čas na polovičaté sankce," dodal Kuleba a poukázal na "absurdní" situaci, ve které EU zavede sankce proti Rusku, ale dál Moskvě platí za plyn a ropu.

Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují. Cena severomořské ropy Brent krátce před 11:00 SELČ vykazovala nárůst o 3,7 procenta zhruba na 108,80 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala 3,8 procenta a prodávala se přibližně za 106,30 dolaru za barel.