Kuleba se ve čtvrtek sejde s Lavrovem, Ukrajina dnes evakuuje civilisty

Kyjev/Moskva - Kyjev potvrdil čtvrteční setkání šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova s jeho ukrajinských protějškem Dmytrem Kulebou na diplomatickém fóru v Turecku a Moskva vychází z toho, že se jednání uskuteční, řekla dnes podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Šlo by o schůzku mezi oběma znepřátelenými zeměmi na dosud nejvyšší úrovni od 24. února, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

"(Rozhovory) by měly být zítra (ve čtvrtek). Vycházíme z faktu, že jelikož je potvrdila ukrajinská strana, tak se budou konat, vzhledem k tomu, že jsou iniciativou Turecka, které organizuje všechny ty události, na jejichž okraji by se mělo setkání odehrát," řekla podle TASS Zacharovová v rádiu Sputnik.

Dodala, že ruská strana se na jednání připravuje, nijak však nekomentovala pozici, s níž Moskva k rozhovoru přistoupí. Lavrov podle mluvčí zamíří do Turecka již dnes.

Ankara pořádá pravidelné diplomatické fórum ve městě Antalya na jihu země a o možnosti setkání ministrů zahraničí Ruska a Ukrajiny na jeho okraji hovořil tento týden šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu. Turecko, které je členem NATO a udržuje dobré vztahy s Moskvou i s Kyjevem, se již od začátku rusko-ukrajinského konfliktu nabízelo jako prostředník.

Ukrajina se pokusí evakuovat civilisty šesti koridory, uvedla vicepremiérka

Ukrajina se dnes pokusí evakuovat civilisty šesti humanitárními koridory, jeden se týká už několik dní obléhaného přístavu Mariupol. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ruské ozbrojené síly podle ní souhlasily s dočasným klidem zbraní v evakuačních oblastech od 08:00 do 20:00 SEČ. Rusko dříve sdělilo, že umožní humanitární koridory z pěti měst, píše agentura Reuters.

Příměří se má týkat měst Enerhodar, Sumy, Mariupol, Volnovacha, Izjum a další humanitární koridor má zahrnout města Vorzel, Buča, Borodjanka, Irpiň a Hostomel, píše agentura Interfax-Ukrajina.

Podle zveřejněných informací trasy vedou do ukrajinských měst, v případě Enerhodaru a Mariupolu do Záporoží, z Volnovachy do Pokrovska. Ukrajinské úřady už dříve odmítly ruský návrh, aby některé evakuační trasy mířily do Ruska nebo Běloruska, tedy na území, ze kterého ruské jednotky podnikly invazi na Ukrajinu. Vereščuková dnes zároveň vyzvala ruské jednotky, aby v evakuačních oblastech dodržely klid zbraní.

Plány příměří a možného další provozu humanitárních koridorů v úterý večer oznámila Moskva, podle ukrajinské tiskové agentury Unian budou moci lidé odejít mezi 08:00 až 20:00 SEČ.

Rusko uvedlo, že umožní humanitární koridory lidem prchajícím z Kyjeva, Černihivu, Sum, Charkova a Mariupolu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na Michaila Mizinceva, jenž vede ruský mezirezortní koordinační štáb pro humanitární otázky. Reuters poznamenal, že z vyjádření nebylo jasné, zda navrhované trasy povedou přes Rusko nebo Bělorusko, což byly podmínky, proti nimž se už dříve postavila ukrajinská vláda.

O tom že, humanitární koridor z obléhaného města Sumy na severovýchodě Ukrajiny bude fungovat i dnes, informoval už dříve na sociální síti telegram gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Z města Sumy se během úterního dočasného příměří evakuovalo 5000 civilistů, uvedl Kyjev. Uprchlíci zamířili do středoukrajinské Poltavy, kam dnes brzy ráno všichni podle místní správy bezpečně dorazili.

O dočasném příměří, které má umožnit evakuaci civilistů, dnes podle agentury Reuters informoval také starosta jihoukrajinského města Enerhodar, v jehož blízkosti se nachází Záporožská jaderná elektrárna. Do města podle něj bude umožněn přísun humanitárních zásob. "Na zpáteční cestě budou autobusy vyzvedávat civilisty, kteří chtějí odejít," sdělil starosta Dmytro Orlov. Evakuační trasa podle něj povede do Záporoží.

Rusko zavedení humanitárních koridorů z obléhaných měst oznámilo už v předchozích dnech, kromě evakuace z města Sumy však skončily neúspěchem. Bojující strany se vzájemně obviňovaly z porušování dočasného příměří. Podle zpráv z místa města Kyjev a Charkov koridory nepotřebují, protože nejsou obklíčeny, poznamenala dnes ruskojazyčná služba stanice BBC.

