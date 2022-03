Kuleba: O místo schůzky prezidentů se zápolí tvrději než o olympiádu

Kyjev - Soupeření o místo, kde by se v budoucnu mohla konat klíčová schůzka ruského a ukrajinského prezidenta Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, je už tvrdší než o pořádání olympijských her, prohlásil šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Uvedl to v rozhovoru, který zveřejnil list Ukrajinska pravda, konkrétní místa ale nezmínil.

Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem "třeba už zítra", ujistil Kuleba s tím, že ukrajinské stanovisko je jasné ke všem otázkám a ukrajinská strana je na případný summit připravena.

Ministr vysvětlil, že pokračující rozhovory o míru mezi ruskými a ukrajinskými vyjednávači narážejí na řadu problémů, které sami vyjednávači nemohou vyřešit. "Mohou sedět a hledět na sebe třeba 25 hodin denně a něco si říkat, ale nemají mandát k vyřešení všech otázek," konstatoval. Proto by podle něj bylo logické, aby se setkali vůdci obou zemí, dohodli se na klíčových záležitostech a vyjednávači by pak doladili detaily.

"Zatím tak tomu není, a tak pokračujeme v naší práci, tedy děláme vše pro to, aby na jednáních byla pozice Ukrajiny co nejsilnější," zdůraznil. Kvůli tomu ozbrojené síly způsobují nepříteli ztráty, diplomaté organizují dodatečné sankce a také spolu s ministerstev obrany spolupracují při zajištění dodávek nezbytných zbraní pro posílení obrany země.

"Vše se soustřeďuje na tyto věci, prezident Zelenskyj, šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, ministerstva obrany a zahraničí - všichni pracují na tom, aby Ukrajina byla v co nejsilnější pozici. To je teď klíčové," řekl Kuleba.