Kukrle po olympijské premiéře: Mám z toho super pocit

Tokio - Přestože zůstal český cyklista Michael Kukrle v olympijském silničním závodě daleko za medailí, patřil k jeho hlavním postavám. Hned v úvodu naskočil šestadvacetiletý jezdec do úniku, který skončil až po 180 kilometrech, přičemž z původní osmičlenné sestavy v něm zůstali v tu chvíli pouze dva závodníci - Kukrle a Venezuelan Orluis Aular.

Kukrle tak zanechal při svém debutu pod pěti kruhy, který si před měsícem vydobyl ziskem titulu mistra republiky, dobrý dojem. "Mám z toho super pocit. Nevím, jestli je to můj nejlepší výsledek, ale určitě to je jeden z mých nejlepších výkonů," uvedl rodák z Mohelnice pro web své stáje Elkov Kasper.

Jak ale přiznal, věřil, že únik bude trvat ještě o něco déle. "Po startu jsem se dostal dopředu a sledoval, co se bude dít. A když jsem viděl, že to nechávají odjet, tak jsem tam skočil. Říkal jsem si, že nechají úniku dost velký náskok a mohlo by se to sjet až v posledním kopci," konstatoval Kukrle.

"To se sice nepovedlo, ale celkem bez problémů jsem se udržel zpět v balíku a pokračoval do posledního stoupání. Tam už jsem neměl úplně sílu reagovat na ty nejlepší a snažil jsem se držet si skupinu," popsal Kukrle. Závod nakonec dokončil na 36. místě se ztrátou deseti minut a 12 sekund na vítězného Ekvádorce Richarda Carapaze.

Do cíle dorazil jediný český zástupce, který velmi náročný závod dokončil, ve velmi zajímavé společnosti. Ve skupince s ním projeli cílem například Španěl Alejandro Valverde, Belgičan Remco Evenepoel, Nizozemec Tom Dumoulin, Kolumbijec Esteban Chaves, Australan Richie Porte nebo Švýcar Stefan Küng. Ti všichni jsou navíc ve výsledkové listině seřazení až za Kukrlem.

"Ráno jsem musel ještě na test, takže jsem na závod, který začínal v jedenáct hodin, vstával o půl páté. Jsem rád, že mě to tady nijak nezlomilo a povedlo se mi z mého pohledu zajet dobře," pochvaloval si Kukrle. "Snad mi to pomůže i v dalším posunu v cyklistice," přál si Kukrle, jenž se ve středu představí také v souboji s chronometrem.