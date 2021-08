Kufovi nepřišlo, že by při poslední střelbě zmatkoval

Tokio - Pět terčů dělilo moderního pětibojaře Jana Kufa od olympijských stupňů vítězů v Tokiu. Při poslední střelecké položce kombinace střelby s během ale potřeboval osmnáct laserových zážehů a medailový ceremoniál jen sledoval z povzdálí.

"Pořádně nevím," přemítal Kuf, co se mu nepovedlo. "Ani mi nepřišlo, že bych tam zmatkoval víc než na prvních třech položkách. Přišlo mi to dost podobný, ale bohužel to tam nenapadalo. To už se teď nedá nic dělat. Osmé místo na olympiádě je úplně v pohodě," chlácholil se.

Po šermu, plavání a parkuru figuroval Kuf na třetím místě. Na tříkilometrové běžecké trati se čtyřmi střelbami se držel v boji o medaile. Na poslední položku přibíhal druhý, ale než po jeho pokusech zezelenalo všech pět terčů, soupeři bojující o medaile byli pryč.

"Jenom jsem se podíval, že už nejsem, kde jsem mohl být," uvedl Kuf, co si po střelbě říkal. V posledním kole ho ještě předběhl Martin Vlach. "Což jsem po své poslední střelbě čekal. Doběhl z 19. místa na pátý, to je prostě skvělý," chválil reprezentačního kolegu.

I po prvních třech zastávkách na střelnici Kuf pokaždé na soupeře ze špičky ztrácel. Hlavu si z toho ale nedělal. "Já to takhle mám. Střelba je u mě slabší než ostatní disciplíny a běh nejsilnější, takže jsem neřešil, že mě přestřílí, protože jsem věděl, že je doběhnu v pohodě."

Před pěti lety na olympiádě v Riu de Janeiro nedokončil parkur a byl poslední. Tentokrát zvládl překážky v sedle bez chyby. "Kůň byl relativně složitej, lidi přede mnou ho jeli docela špatně. A když jsme dojeli, tak to byla úplná extáze nadšení. Byl jsem výrazně nervózní při jízdě, ale zvládli jsme se za těch dvacet minut skamarádit a dobře to dopadlo," oddechl si.

Přestože mu cenný kov proklouzl mezi prsty, byl s výkonem spokojený. "Měl jsem šanci do poslední chvíle bojovat o medaili, to je úplně neuvěřitelný. Emoce, který jsem tady zažil, si budu pamatovat navždycky. Dokázal jsem se soustředit a nikde jsem si nepřipouštěl, že to pokazím. Všechny byly stejný a bohužel maličký kousíček chyběl," ukazoval na prstech.

"Třeba příště," nadhodil třicetiletý závodník. Šanci ještě se zlepšit může mít za tři roky v Paříži. V roce 2024 se ale zásadně změní formát pětiboje. Závod se má odehrát jen v 90 minutách. "Ještě jsme to ale ani nezkoušeli, tak vůbec nevím, co nás čeká," pronesl Kuf.