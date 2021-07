Kuf dosud sledoval olympiádu nonstop u televize, teď s Vlachem do Tokia odlétá

Praha - Dosud sledoval moderní pětibojař Jan Kuf olympijské hry v Tokiu nonstop u televize a díval se na všechny sporty, co mohl. Nyní odletěl za svou druhou olympijskou zkušeností a věří, že se podařilo v posledních týdnech v tréninku doladit detaily. Jeho kolega Martin Vlach považuje za obtížné stanovit si konkrétní cíle z hlediska umístění, pětiboj je podle něj sport s mnoha proměnnými.

"Těším se hodně moc, nemohl jsem dočkat odletu. Byl jsem ve stresu z testů (na koronavirus), aby to náhodou nevyšlo pozitivní. Naštěstí se to nestalo," řekl novinářům před odletem Kuf. "Olympiádu úplně zbožňuji, sleduji, cokoli je možné. Jsem nonstop připnutý k televizi a koukám na všechny sporty. Těším se na český tým i na celkovou atmosféru olympiády," doplnil.

Věří, že finální přípravu zvládl dobře a budou tomu odpovídat výsledky v závodech. "Poslední dva týdny byly na dolaďování detailů, na které jsme měli konečně čas. Myslím, že se nám to docela povedlo," uvedl.

"Odlétám s tím, že chci podat co nejlepší výkon a být lepší než posledně. Což se snad povede, když jsem byl minule poslední," řekl Kuf s úsměvem. Na hrách v Riu de Janeiro nedokončil parkur a obsadil poslední 36. příčku.

Vlach chce ve všech disciplínách odvést to, na co má natrénováno. "Pokud se mi to podaří, mohl by z toho být velmi pěkný výsledek. Pětiboj je sport s tolika proměnnými, že stanovit cíle je opravdu velmi obtížné. Nechci někde udělat zásadní chybu, která by mě stála hodně bodů a ve výsledku nějaké umístění," řekl.

Oba měli během roku zdravotní problémy - Vlach po pádu z koně musel na operaci s ramenem, Kufa trápilo koleno. Zdravotně jsou už v pořádku.

Krátce před odletem pětibojařů vybojovali v Tokiu zlato a stříbro brokoví střelci Jiří Lipták a David Kostelecký. "My jsme to zrovna poslouchali cestou sem a byla to taková česká exhibice," řekl Kuf.

"Je to famózní výsledek. Trap měl poslední medaili tuším v Pekingu, teď má najednou dvě, to je úplně neskutečné. Je to povzbudivé z toho hlediska, že je vidět, že i v těžkých tréninkových podmínkách, co se týče koronavirových opatření, se dokázali připravit," dodal Vlach.

Vlach si vzal na volný čas alespoň něco na čtení. "Ale my máme tolik vybavení, že jsem v taškách úplně přebytek volného místa neměl, takže jsem to musel trochu zredukovat," řekl. Kuf neočekává, že by měl příliš volného času - nadále totiž hodlá sledovat všechny možné sporty.