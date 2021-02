Kudrna rozhodl bitvu o 1. místo a chce Prezidentský pohár i titul

Praha - Svým jubilejním desátým gólem v sezoně hokejové extraligy rozhodl slovenský útočník Andrej Kudrna o vítězství vedoucí Sparty v přímém souboji o první místo s Třincem, s kterým Pražané po první třetině prohrávali 0:2. Devětadvacetiletý odchovanec Nových Zámků v 58. minutě zakončil bekhendovou dorážkou akci, kterou rozjel uvolněním u mantinelu a po střele krajana Matúše Sukeľa a práci Roberta Říčky před brankovištěm ji dokonal.

"Snažili jsme se napadat, získávat puky po našem nahození a potom se tlačit do brány. Nakonec se nám to povedlo a už jsme tam puk dorazili," popsal Kudrna rozhodující okamžik. Díky němu mohli domácí slavit a v jejich kabině bylo hodně veselo.

"Je to samozřejmě velice emotivní vítězství. Prohrávali jsme 0:2 a nakonec jsme to naklonili na naši stranu. Zápas připomínal play off. Dobře se bránilo a rozhodoval každý souboj. Nakonec jsme rádi, že jsme dali o gól víc. Udrželi jsme se na prvním místě a jdeme dál," prohlásil Kudrna, který si vylepšil bilanci v sezoně na 15 bodů ze 34 utkání.

Už v neděli Sparta doma otočila zápas, v kterém prohrávala po první třetině o dvě branky. S Pardubicemi měla manko 1:3 a vyhrála 5:4 po samostatných nájezdech.

"Na jedné straně je skvělé, že umíme zápasy otáčet a daří se nám to. Je to dobře pro naši psychiku do konce sezony, ale samozřejmě začátky musíme zlepšit. Každý zápas se nedá pořád otáčet. Je to věc, na které budeme pracovat. Stalo se nám to vícekrát v sezoně. Bude se nám hrát líp, když od začátku povedeme," uvedl Kudrna.

Podruhé za sebou se při dvougólové ztrátě postavil do branky místo jedničky Matěje Machovského zkušený Alexander Salák a dovedl tým k výhře. "Máme dva velmi kvalitní gólmany a v podstatě je jedno, který stojí v bráně. My musíme ze začátku zápasu víc pomoct Machymu," podotkl Kudrna.

Na rozdíl od nedělního zápasu s Pardubicemi panoval v kabině Sparty po první třetině klid. "Jsme natolik zkušený tým, že víme, že v první třetině to nebylo ono a musíme to zlepšit. Trenéři nám poradí další taktické věci, které mám mohou pomoct. Je to potom na nás," prohlásil Kudrna.

V boji o Prezidentský pohár pro vítěze základní části Sparta devět zápasů před koncem zvýšila svůj náskok na čtyři body. Třinec má jeden duel k dobru, ale Pražané by rádi brali nejen tuto trofej, ale i mistrovský titul. "Každý pohár se cení a uděláme všechno pro to, abychom získali oba," dodal Kudrna.