Kudrna oslavil první extraligový hattrick a vládne tabulce střelců

Litvínov - První extraligový hattrick snad ani nemohl slovenský hokejový útočník ve službách Litvínova Andrej Kudrna načasovat lépe. Připsal si ho v souboji proti Spartě (5:2), která přijela na sever Čech s vizitkou týmu, jež za předchozích osm startů neztratil ani bod. Právě v dresu Pražanů přitom Kudrna v minulosti hrával. I díky dnešním parádnímu vystoupení vévodí tabulce extraligových střelců, ale jak sám řekl v rozhovoru s novináři, důležitější je, aby se v tabulce posunulo výše celé mužstvo.

Jednatřicetiletý Kudrna nejprve zařídil hned v prvních osmi minutách vedení 2:0, pak skóre duelu také uzavřel gólem do prázdné branky při risku sparťanů s hrou bez gólmana.

"Pocity jsou samozřejmě super. Neděje se to tak často," pousmál se Kudrna. "Je to má osmá extraligová sezona a první hattrick. Ve Spartě jsem byl šest let, ale že hattrick přišel zrovna proti nim, to tak prostě vyšlo. Jsem za něj samozřejmě rád, ale velké díky patří i spoluhráčům. Snad budeme stejně pokračovat i dál," věřil Kudrna.

Litvínov odehrál 28 zápasů, útočník s reprezentačními zkušenostmi nevynechal ani jeden z nich a jeho střelecké konto čítá už 16 branek. Více během základní části extraligy dosud nedal, jeho osobním maximem bylo až do dneška 14 gólů v sezoně 2017/18 právě v dresu Sparty. "Cítím se dobře. Teď mi to tam padalo, ale uvidíme, jak to půjde dál, ještě není konec sezony. A sezona bude ještě dlouhá. Budu se snažit dál pracovat každý zápas."

Trošku kuriózní je fakt, že vedle 16 přesných zásahů přidal v produktivitě jen tři asistence. "Tak to prostě vychází a padá to tam. Já se snažím střílet na bránu, padlo to tam, za což jsem rád, ale za žádného střelce se nepovažuju. Nemá teď zrovna moc velkou váhu být v půlce sezony nejlepším střelcem soutěže. My chceme jít nahoru v té týmové," zdůraznil Kudrna.

A případný útok na titul nejlepšího střelce extraligy? "Já myslím, že o to se snaží každý. Každý chce dávat góly, protože jsou potřeba k tomu, abychom vyhrávali zápasy. A těch je před námi ještě spousta, tak uvidíme, jak to dopadne. Já nikdy moc nekoukal na statistiky. Nejdůležitější je, abychom vyhrávali. Pak je jedno, kdo ty góly dává. Jednou to může padat jednomu, jindy druhému," konstatoval Kudrna.

V pátek skolili Litvínovští Vítkovice, které měly sérii pěti výher, dnes přibrzdili další rozjetý tým. "Jsme určitě moc spokojení. Vítkovice měly dobrou sérii, Sparta zrovna tak. Věřím, že to posílilo naše sebevědomí. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, i když ve druhé třetině se to tempo přestěhovalo trošku na stranu soupeře, když jsme měli vyloučené hráče. Ale jinak myslím, že to bylo dobré. Takhle bychom se chtěli prezentovat a po pauze pokračovat stejně i dál," prohlásil Kudrna.

Spartu znejistěli Severočeši hned dobrým nástupem. "Je důležité, když máte dobrý začátek zápasu. Minulé utkání jsme inkasovali hned v prvním střídání, takže jsme se na tom snažili pracovat. Dnes nám to vyšlo, což bylo super," pochvaloval si Kudrna.

Sám se dobrém vstupu do duelu s tradičním sokem velmi výrazně podílel. Využil chyby gólmana Pražanů Josefa Kořenáře a jako první se zapsal mezi střelce dokonce v oslabení. "Tušil jsem, že bych se mohl dostat k puku. S tím jsem tam šel, že by mohl třeba nějak skočit, odrazit se. A nakonec to vyšlo."

Litvínov navýšil náskok až na 4:0, pak se ale hosté vrátili do hry dvěma góly. "Sparta je týmem, který vyhrál osmkrát za sebou. Ví, jak zápasy vyhrávat. Ale za toho stavu 4:2 jsme to měli pořád v našich rukách. Byla tam nějaká oslabení po sobě, což pomohlo Spartě do tempa, ale pak ve třetí třetině už jsme si to postrážili. Žádná panika. Jsme zkušený tým a víme, jak chceme hrát za jakéhokoliv stavu. A toho se držíme," uvedl Kudrna.