Kudrna dovršil v boji o první místo obrat Sparty proti Třinci

Praha - Hokejisté Sparty zvítězili v dohrávaném 10. kole extraligy doma v přímém souboji o první místo nad Třincem 3:2, přestože prohrávali po první třetině 0:2. Obrat dovršil v čase 57:23 slovenský útočník Andrej Kudrna. Pražané se radovali už z devátého vítězství za sebou a před Oceláři, kteří mají zápas k dobru, vedou tabulku už o čtyři body. Slezané neuspěli po sedmi výhrách v řadě.

Sparta se vedle absencí kvůli marodce musela obejít bez dvou reprezentantů - obránce Davida Němečka a útočníka David Tomáška. Oceláři mimo zdravotně indisponovaných hráčů mají na Švédských hrách v Malmö hned trio opor - zadáka Davida Musila a z ofenzivy Michaela Špačka a nejlepšího střelce extraligy Matěje Stránského.

Hned po minutě hry se dostali do potyčky Kudrna s Freibergsem a při hře čtyř proti čtyřem Oceláři v čase 2:50 otevřeli skóre. Obránce Marian Adámek měl po Hrňově přihrávce čas si na levém kruhu najít ideální střeleckou pozici a zamířil pod vyrážečku Machovského.

Sparta se ubránila při vyloučení kapitána Řepíka, ale v deváté minutě znovu inkasovala díky práci Kurovského. Ten nejdříve zadovkou zpoza branky uvolnil Marcinka, jehož zakončení u levé tyče Machovský ještě vyrazil levým betonem, ale puk se odrazil na druhou stranu ke Kurovskému, který o pravou tyč a pravý beton dostal puk za brankovou čárou.

Machovského vystřídal Salák, který se dostal do hry místo jedničky týmu v průběhu druhého utkání za sebou. V neděli při výhře nad Pardubicemi 5:4 po samostatných nájezdech opustil Machovský brankoviště za stavu 1:3 po první třetině. Za domácí v úvodním dějství měli ojedinělé šance střelou z otočky Řepík a díky teči Pech.

Oceláři dlouho nepouštěli Pražany do velkých příležitostí. V jedné z mála se dostal před Kacetla Horák, ale neprostřelil jej. Až ve 32. minutě se sparťané radovali. Ve finální fázi přečíslili soupeře a po Horákově přihrávce zamířil k levé tyči Řepík.

Ve 36. minutě neuspěl se svým pokusem nejproduktivnější obránce soutěže Gernát a z protiútoku po Formanově přihrávce odražené o levý mantinel prostřelil Kacetla mezi betony Polášek.

Vrátit Třinci náskok mohl po efektní kličce mezi nohama Kurovský, ale atakovaný nezakončil. Před koncem druhé části nabídly fauly Adámka a Romana domácím na 104 sekund přesilovku pět na tři a po Kundrátkově vyloučení pak ještě na dalších sedm vteřin.

Přesilovku si zahrál při Jandusově trestu i Třinec, ale stav se neměnil. Další početní výhodu nabídl Třinci v 54. minutě Pech, ale Saláka ohrozil jen Ondřej Kovařčík z dorážky. Růžička při dalším tlaku zakončil do boční konstrukce. Udeřila naopak Sparta a Kudrna z dorážky rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Poměrně rychle jsme prohrávali 0:2 a první třetina se nám moc nepovedla. Od druhé třetiny jsme daleko víc zlepšili hru, vyrovnali jsme na 2:2 a byl tam moment ještě zápas otočit ve druhé třetině. Neproměnili jsme dlouhou přesilovku pět na tři. Třetí třetina byla vyrovnaná, bylo málo střeleckých situací na obou stranách. V závěru se k nám přiklonilo štěstí a zlomili jsme zápas na naši stranu."

Marek Zadina (Třinec): "Viděli jsme kvalitní a rychlé utkání. Splnilo to, co jsme očekávali. Měli jsme výborný vstup do utkání, vedli jsme 2:0. Potom jsme měli velkou šanci a z protiútoku jsme dostali gól. To proti tak silnému soupeři nemůžeme dělat a musíme se toho vyvarovat. Druhá třetina byla poznamenaná přesilovkami a fauly, které jsme udělali. To nás trošku vyvedlo z tempa. Bylo to 2:2 a věděli jsme, že třetí třetina bude těžká. My jsme tu jednu chybu udělali větší, že jsme nebyli důslední v osobním souboji, nedohráli jsme hráče, který nám nepochopitelně vyjel od mantinelu a pak se ještě dostal k dorážce. Tím jsme si prohráli zápas. Chtěli jsme bodovat, měli jsme to na dosah. Nemáme žádné body, mrzí nás to, jsme naštvaní, ale jdeme dál."

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Řepík (R. Horák, Rousek), 36. Polášek (M. Forman, Zikmund), 58. A. Kudrna (Říčka, M. Sukeľ) - 3. M. Adámek (Hrňa, Kurovský), 9. Kurovský (Marcinko). Rozhodčí: Hodek, Šír - Lederer, Lhotský. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Machovský (9. Salák) - Kalina, O. Němec, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, Rousek - M. Forman, Pech, Šmerha - Říčka, M. Sukeľ, A. Kudrna - Dvořáček, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Třinec: Kacetl - M. Doudera, Gernát, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Miloš Roman - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Kurovský, Marcinko, Kofroň - Hrňa, Peterek, Dravecký - Ramik. Trenér: Varaďa.