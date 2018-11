Praha - Vedle basketbalisty Tomáše Satoranského si v zámořské NBA buduje velmi dobrou pověst také Jakub Kudláček. Bývalý reprezentační rozehrávač pracuje jako skaut Charlotte Hornets, a dokonce tak úspěšně, že z něj klub basketbalové legendy Michaela Jordana udělal ředitele mezinárodního skautingu.

Osmadvacetiletý rodák z Litoměřic, který musel hráčskou kariéru ukončit kvůli zdravotním potížím, začal pro Charlotte pracovat jako mezinárodní skaut v minulé sezoně. Osvědčil se natolik, že i když v létě Jordan vyměnil téměř kompletní vedení klubu včetně generálního manažera, Kudláček dostal novou smlouvu a navíc povýšil.

"Změnilo se vedení, ale pro mě se toho tolik nezměnilo. Podepsal jsem novou víceletou smlouvu v nové pozici ředitele mezinárodního skautingu. Teď už mohu plánovat v dlouhodobém horizontu," řekl Kudláček ČTK a Radiožurnálu.

"Ten rok byl pro mě hodně důležitý. Zkušenost se nedá předat. Můžete studovat, kde chcete, být mentorovaný, ale jsou věci, které si musíte prožít sám. Teď jsem o rok zkušenější. Snažil jsem se odvést svou práci nejlépe, co jsem mohl. Dávám tomu všechno. A novou smlouvou ocenili, co jsem pro ně udělal," dodal Kudláček.

Jeho roční práce vyvrcholila letos v červnu draftem do NBA. "Vzhledem k tomu, že Michael Jordan má poslední slovo, musel jsem mu představit mezinárodní hráče, aby on měl co nejlepší přehled o tom, co se děje na druhé straně oceánu. Nejde tam o to prosadit své hráče. Jen prezentuji svůj názor s cílem, abychom vybrali co nejlepšího hráče pro náš tým. Všichni bojujeme za zájmy Hornets," vysvětlil Kudláček.

Charlotte nejprve draftovalo rozehrávače Shaie Gilgeous-Alexandera, kterého ale hned vyměnilo do Los Angeles Clippers za dalšího nováčka Milese Bridgese a dva budoucí výběry v druhém kole draftu. Následně Hornets vybrali rozehrávače Devonte'ho Grahama a na 55. pozici Litevce Arnoldase Kulboku, kterého sledoval právě Kudláček.

"Draftovali jsme Litevce, v čemž jsem měl prsty. Vyplynulo to z toho, že jsme se rozhodli nechat draftovaného hráče v Evropě a on je hráč s potenciálem a má na to, aby se za pár let do NBA dostal a byl platným hráčem týmu. Já jsem spokojený a myslím si, že jsme na draftu odvedli velmi dobrou práci," řekl Kudláček.

Dvacetiletý Kulboka byl v minulé sezoně zvolen nejlepším mladým hráčem Ligy mistrů v dresu sicilského celku Orlandina. V létě se vrátil z hostování do Bambergu, s kterým se 20. listopadu představí v Praze proti Nymburku.

Nyní už Kudláček sleduje další hráče. Nejen pro draft v příštím roce, ale případně i starší basketbalisty, kteří by mohli být podepsáni jako volní hráči či pozváni do Letní ligy.

"Požadavků je strašně moc. Základní pravidla jsou, aby hráč byl schopný své výkony předvádět i v NBA, kde jsou nároky jiné. V poslední době se hodně roztrhl pytel s trojkaři, k tomu jsou stále větší nároky na atletičnost, rychlost. Jak se vyvíjí basketbal, ukazuje post pivota, který se strašně změnil. Dnes má často dovednosti jak hráč z perimetru a střelba za tři body je pomalu nezbytností. A hlavní náplň mojí práce je to, abych našel to, co bude fungovat i v NBA," popsal bývalý hráč italských klubů Reggiano, Juvecaserta a Cantú.

Hráče sledoval i při zápase Ligy mistrů mezi českým mistrem Nymburkem a Antverpami. "Z Nymburku se už několik hráčů do Letní ligy či přímo NBA dostalo. A Antverpy mají také hráče z Letní ligy. Musím sledovat všechno, protože hráčů, kteří mohou naskočit do NBA, je hodně," dodal Kudláček.