Londýn - Fotbalista Ondřej Kúdela se po dvouzápasové pauze vrátil ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Chelsea do sestavy Slavie a dostal za úkol bránit jednoho z nejlepších hráčů světa Edena Hazarda. Na dálku se mu pak omlouval, že ho několikrát nechtěně fauloval. Byl rád, že se Pražané po špatném prvním poločase nakonec rozloučili se soutěží důstojnou porážkou 3:4, a ocenil hostující fanoušky, při jejichž děkovačce se posadila i domácí ochranka.

"Moc jsem si vážil toho, že můžu hrát takovýhle zápas. Vždyť jsme hráli o postup do semifinále. Samozřejmě nic příjemného to nebylo hrát na toho Edena (Hazarda). Několikrát jsem mu nechtěně šlápnul na nohu, fakt blbě. V duchu jsem si říkal chudák. S balonem si dovolí neskutečné věci, má prostě sebevědomí," řekl novinářům Kúdela, jehož tým před týdnem prohrál úvodní domácí zápas rovněž o jednu branku 0:1.

"Pro nás jsou to obrovské zkušenosti. Ukázali jsme si, že i my můžeme hrát dobrý fotbal proti takhle velkým týmům. Nechtěli jsme jim to dát zadarmo. Jejich individuální kvalita byla někde jinde, postoupili zaslouženě, ale uznali, že jsme jim to nedali zadarmo. Kvůli těmto zápasům se fotbal hraje, musíme si z toho vzít to nejlepší," dodal dvaatřicetiletý obránce.

Po zápase ho uchvátila děkovačka se slávistickými fanoušky, na kterou se vrátili do ochozů i někteří domácí příznivci. "Ukázali tím velký respekt k našim fanouškům, že zůstali. Neznali to, nevěděli, co přijde. I ty stewardi, to bylo hezké, jak je naši fanoušci donutili si sednout. To jsem nečekal, že to všichni udělají," řekl Kúdela.

"Během tomu pokřiku mi pak problesklo hlavou, kam až jsme postoupili. Bylo to něco úžasného. Kvůli fanouškům jsme chtěli aspoň ten druhý vyhrát," uvedl Kúdela, jehož tým šel do kabin o přestávce s velmi nepříznivým skóre 1:4, ale po pauze dvěma góly zdramatizoval závěr Petr Ševčík.

Po zápase musel Kúdela na dopingovou kontrolu, kde se potkal s útočníkem Chelsea Olivierem Giroudem a brankářem Kepou Arrizabalagou. "Dobrá společnost, všichni sympaťáci. Koukali jsme na sestřihy zápasu a Kepa říkal, že u té první střely to možná mohl chytat líp. Ale myslím, že to nešlo. Ševa (Ševčík) to trefil skvěle. Pak jsme koukali i na ten první poločas. To hráli skvěle, bylo vidět, že chtějí rozhodnout co nejdřív. Nastoupili v plné síle a nic nepodcenili," dodal Kúdela.