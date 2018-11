Bordeaux (Francie) - Když si obránce Ondřej Kúdela na začátku listopadu přivodil v derby na Spartě svalové zranění, panovaly obavy, aby nechyběl fotbalistům Slavie delší dobu. Nakonec ale jednatřicetiletý stoper vynechal jen tři soutěžní zápasy, o víkendu v Karviné se vrátil do sestavy a nyní je připraven na čtvrteční utkání Evropské ligy v Bordeaux. V koutku duše doufá, že po něm budou červenobílí s předstihem slavit postup do jarních bojů.

"To zranění nebylo tak složité, jak se předpokládalo. Už je to v pořádku. Nevěděl jsem přesně, jak to bude vypadat. V pondělí po zápase (na Spartě) jsem nastoupil léčbu, pak jsme čekali, až opadne otok, aby se vědělo, co tam přesně bude. Kluci mě dali do pořádku, za to jsem jim vděčný. Vrátil jsem se v nejrychlejším možném termínu," řekl novinářům Kúdela.

V Evropské lize tak vynechal jen domácí zápas s Kodaní (0:0) a nepřijde o duel v Bordeaux, kde mohou slávisté s předstihem slavit postup. Potřebují uhrát více bodů než Kodaň v druhém utkání skupiny v Petrohradu.

"V koutku duše v to všichni doufáme a přáli bychom si to. Když to vezmu zpětně, tak před začátkem skupiny bychom asi nečekali, že budeme mít šanci postoupit už nyní. Je to blízko, ale zároveň i daleko. Poslední krok bývá vždy nejtěžší. Ale já doufám, že to dobře dopadne," uvedl Kúdela.

Jeho celek inkasoval ve čtyřech zápasech skupiny jediný gól a má spolu s Chelsea nejlepší obranu v Evropské lize. "Neřekl bych, že je to jen o obraně, je to o celém týmu. Od útočníků to začíná a brankářem to končí. Jeden bojujeme za druhého, jsme kompaktní, nikdo nic nevypustí. Možná jsme ještě koncentrovanější než v lize, kde ta kvalita není tak velká jako v Evropské lize," řekl Kúdela.

Bordeaux naopak v posledních dvou soutěžních zápasech neskórovalo. "Snad si to nechají až na další zápas, ale ono se může stát, že se ten pomyslný gólový pytel roztrhne a můžeme inkasovat. My se budeme snažit navázat na ty předchozí výkony a výsledky a hlavně bodovat," podotkl Kúdela.

Jeho tým se bude muset v Bordeaux obejít bez fanoušků, kteří mají zákaz vstupu na stadion jako trest za výtržnosti v Kodani. "Bohužel nastala taková situace, mrzí to. Není to nic příjemného, ale i tak uděláme vše pro to, abychom ten zápas zvládli. A snad si poslední zápas s Petrohradem doma užijeme s co nejvíce fanoušky," dodal Kúdela.