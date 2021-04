Kúdela podle UEFA Kamaru rasisticky urazil a dostal trest na 10 utkání

Nyon (Švýcarsko) - Disciplinární komise UEFA potrestala slávistického fotbalistu Ondřeje Kúdelu zákazem startu v 10 utkáních v soutěžích UEFA za rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow. Český obránce tím pádem přijde i o letní evropský šampionát. Kúdelu verdikt zaskočil, obvinění z rasismu nadále odmítá a spolu s advokátem zváží odvolání.

Kamara dostal třízápasový trest za napadení českého obránce po utkání, jeho spoluhráč Kemar Roofe si v klubových soutěžích UEFA nezahraje kvůli brutálnímu faulu na slávistického brankáře Ondřeje Koláře nejbližší čtyři duely. UEFA o tom informovala na svém webu.

Podle oficiálního prohlášení UEFA Kúdelovi rasismus prokázala, byť Slavia v minulém týdnu uvedla, že vyšetřovatel, který se událostmi v Glasgow zabýval, důkaz nenašel. Právě proto Kúdelu vysoký trest překvapil.

"Jsem zaskočen, že disciplinární komise UEFA dospěla k jinému závěru než předtím její inspektor. Podle něj neexistovaly přesvědčivé důkazy pro mé obvinění z rasismu, které nadále odmítám," uvedl Kúdela v prohlášení, které ČTK zaslala advokátní kancelář Urban & Hejduk, jež ho zastupuje.

"Zpětně si uvědomuji, že byla chyba za Glenem Kamarou vůbec chodit a cokoliv mu říkat. V zápase byly emoce a já už to teď bohužel nedokážu vrátit zpátky. Je mi to moc líto," dodal Kúdela.

Incident se odehrál před čtyřmi týdny v závěru odvety poté, co Kúdela po jednom z řady nesportovních zákroků domácích přiběhl ke Kamarovi a něco mu pošeptal. Finský záložník tmavé pleti následně českého reprezentanta obvinil z toho, že ho nazval opicí.

Kúdela přiznal, že soupeře počastoval nevybíravě, ale nařčení z rasismu důrazně popřel stejně jako pražský klub. Po zápase uvedl, že Kamarovi řekl: "Jsi z...aný chlápek".

Rozhodnutí o trestu dostal Kúdela bez odůvodnění. "Po dohodě s klientem tedy požádáme o jeho sdělení a poté s klientem zvážíme podání odvolání. Disciplinární řízení bylo formálně zahájeno v úterý 6. dubna a hráč měl čas do pondělí 12. dubna, aby se vyjádřil a založil nové důkazy, což jsme učinili," uvedla advokátní kancelář.

"Disciplinární spis měl přes 130 stran vyjádření, zpráv a důkazů i další desítky minut video záznamů a jejich analýz. Máme tedy vážné pochybnosti, jak důkladně se disciplinární orgán se vším seznámil, zejména s naším posledním vyjádřením, během přibližně jednoho a půl dne," dodala advokátní kancelář.

Zhruba hodinu po utkání Kamara slávistického stopera fyzicky napadl v útrobách stadionu při schůzce, které se zúčastnili i oba trenéři - domácí Steven Gerrard a hostující Jindřich Trpišovský.

Kúdela dostal exemplární trest a přijde tím i o případný start na letním Euru. Čtyřiatřicetiletý stoper patřil v poslední době do základní sestavy národního týmu.

"Je to pro mě čerstvá a překvapivá informace. Ten trest se mi zdá hodně vysoký. Uvidíme, jestli se Ondra proti trestu odvolá. Pokud by trest na Euro zůstal, bylo by to pro nás samozřejmě citelné oslabení. Určité varianty v hlavě mám, ale v tomto směru nechci předbíhat," uvedl v prohlášení pro média reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Jedno utkání si už Kúdela odpykal před týdnem v úvodu čtvrtfinále na hřišti Arsenalu poté, co mu disciplinární komise preventivně zastavila činnost na jeden zápas. Český obránce ale stejně nemohl nastoupit kvůli zdravotním problémům.

Roofe dostal za brutální faul na brankáře Koláře o zápas vyšší trest než Kamara za napadení Kúdely. Domácí útočník po hodině hry coby střídající hráč zasáhl slávistického gólmana kopačkou do hlavy a způsobil mu zlomeninu v obličeji. Český brankář se vrátil mezi tyče minulý týden v úvodním čtvrtfinále proti Arsenalu. Po zranění chytá v ochranné helmě a masce.

Disciplinární komise UEFA zároveň skotskému klubu udělila pokutu devět tisíc eur (234.000 korun) za nevhodné chování týmu, především za hrubé a nesportovní zákroky během utkání. Skotští šampioni viditelně neunesli vývoj duelu, který prohráli 0:2 a po remíze 1:1 z úvodního souboje v Edenu se z postupu radoval vršovický soupeř. Ve čtvrtek čeká slávisty domácí odveta čtvrtfinále s Arsenalem.