Kúdela odmítl nařčení z rasismu, domácí hráč ho napadl a zbil

Glasgow - Slávistický fotbalista Ondřej Kúdela důrazně odmítl nařčení z údajné rasistické urážky záložníka Glasgow Rangers Glena Kamary v závěru vítězné venkovní odvety osmifinále Evropské ligy. Obránce Pražanů byl po výhře 2:0 domácím středopolařem cestou do kabin napaden a zbit, podle červenobílých za přítomnosti trenéra "Jezdců" Stevena Gerrarda. Český klub poté přivolal policii, která výpravu evakuovala ze stadionu na hotel. Incidentem by se měla zabývat UEFA.

Závěr zápasu, v němž Rangers dohrávali bez dvou vyloučených hráčů Kemara Roofeho a Leona Baloguna, byl velmi emotivní. Domácí vývoj neunesli a po jednom z řady jejich surových a nesportovních zákroků přiběhl v 87. minutě Kúdela ke Kamarovi. Finskému hráči tmavé pleti cosi řekl, čímž vyprovokoval strkanici. Kouč Gerrard poté na tiskové konferenci obvinil slávistického stopera z rasismu.

"S Glenem mám velmi silný vztah, stoprocentně mu věřím. Další hráči okolo to slyšeli také. Jsem teď naštvaný. Někdy se během kariéry stanou věci, které jsou důležitější než samotný fotbal. To se stalo dnes. Nyní je to na UEFA. Doufám, že to nezamete pod koberec," citovala skotská média Gerrarda, bývalého kapitána anglické reprezentace.

Kúdelova roztržka s Kamarou v závěru zápasu následovala poté, domácí obránce Connor Goldson povalil střídajícího Jana Kuchtu a nesportovně mu kopl míč do obličeje. Slávistický obránce sice uznal, že směrem k soupeři pronesl vulgaritu, ale důrazně popřel, že by šlo o cokoliv rasistického.

"Řekl jsem mu: You are fu..ing guy. Bylo to prostě řečeno v emocích po těch dvou červených kartách a několika brutálních zákrocích soupeře. Ale naprosto odmítám rasismus," řekl Kúdela v nahrávce pro média od klubu.

"Slavia rezolutně odmítá nechutné a smyšlené nařčení jednoho ze svých kapitánů Ondřeje Kúdely z rasistického chování. Slavii už její zakladatelé vtiskli barvy, kde bílá znamená čistotu sportovní myšlenky a čestného boje, kde protivník není nepřítel, ale uznávaný soupeř. Dnes je Slavia multikulturním klubem, který si zakládá na úctě k soupeři a vzájemném respektu lidí všech kultur. Odsuzujeme rasismus v jakékoliv podobě," podotkla Slavia na klubovém webu.

Roztržka pokračovala po závěrečném hvizdu a vyvrcholila šokující scénou, při které byl Kúdela zbit. "Po utkání nebyl tým vpuštěn do kabin a Kúdela byl zbaběle bez varování zbit pěstmi do obličeje hráčem Kamarou za přítomnosti trenéra Stevena Gerrarda. V šoku byli i zástupci UEFA, kteří byli u celého incidentu osobně přítomni," uvedla Slavia. "Ondra je v péči našich lékařů na hotelu. Věříme ze bude v pořádku. Po příletu podstoupí podrobné vyšetření v Praze," dodali červenobílí.

Proti narčení z rasismu se ohradil i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. "Jsem si jist tím, že neznám slušnějšího a skromnějšího člověka, než je Ondra. Šokuje nás, že po zápase došlo k fyzickému napadení našeho hráče. Na žádost Slavie případ řeší místní policie. Přejeme si podrobné vyšetřování celé situace ze strany UEFA," uvedl Tvrdík na sociální síti twitter.

Do kabiny byl po zápase vpuštěn jen zraněný brankář Ondřej Kolář, který po brutálním zákroku a vyloučení Roofeho musel po hodině hry střídat. Neproběhla ani obvyklá tisková konference s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským, s nímž po utkání na ploše horlivě debatoval Gerrard.

Pražané po incidentu zavolali policii a za její asistence zamířili z Ibrox Stadium na hotel. "Tým je nyní v bezpečí na hotelu pod dohledem skotské policie," dodal český šampion.

Několik slávistů má po brutálních faulech zranění. "Hráči Slavie v zápase čelili nevídaně zákeřné hře soupeře, kterou v historii moderních evropských pohárů nezažili. Řada brutálních zákroků soupeře skončila zraněním našich hráčů, brankář Ondřej Kolář skončil s 10 stehy na obličeji a otřesem mozku v nemocnici," uvedla Slavia.