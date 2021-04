Kúdela má poraněný nos, vysoké horečky a jeho start v Londýně je nejistý

Praha - Slávistický fotbalista Ondřej Kúdela v úterním utkání kvalifikace mistrovství světa ve Walesu utrpěl zhmožděninu nosu. Čtyřiatřicetiletý reprezentační obránce má vysoké horečky, bere antibiotika a jeho start ve čtvrtečním úvodním zápase čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu je nejistý.

Kúdelovi zřejmě přivodil zranění v závěru utkání ve Walesu kapitán ostrovního celku Gareth Bale, který ho bez potrestání udeřil ve výskoku loktem. "Ondřej Kúdela má dle vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích kontuzi nosu, vysoké horečky a antibiotika. Doba léčení se v tuto chvíli nedá odhadnout," uvedla Slavia na svém webu.

Kúdela scházel v nominaci na dnešní ligové utkání v Brně, které skončilo bez branek. Jeho start proti Arsenalu je velmi ohrožen. "Někteří hráči se po reprezentaci vrátili vyčerpaní, absolvovali náročný program. Na některé to dolehlo. Ondra měl ve čtvrtek volno, v pátek šel do lehkého tréninku, ale už mu nebylo dobře. Má poranění nosu plus horečky. Jak to bude pokračovat dál, se uvidí. Bude se to asi řešit antibiotiky. To by znamenalo, že ve čtvrtek nebude k dispozici," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavia údajně Kúdelovu účast v Londýně zvažuje i z bezpečnostních důvodů poté, co byl zkušený obránce v nedávné odvetě osmifinále v Glasgow nařčen záložníkem Rangers Glenem Kamarou z rasistické urážky. Kúdela obvinění stejně jako vršovický klub důrazně odmítl.

Kamara po utkání českého stopera v tunelu do kabin fyzicky napadl. Podle Pražanů je incident zanesen ve zprávě delegáta UEFA, která události v utkání vyšetřuje stejně jako skotská policie.