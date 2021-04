Kúdela je obrovský profík, klobouk dolů, jak to vše zvládá, řekl Kuchta

Liberec - Útočník Jan Kuchta a trenér Jindřich Trpišovský ocenili, jakým způsobem zvládl slávistický fotbalista obránce Ondřej Kúdela první zápas od zranění a disciplinárního trestu UEFA, který dostal za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow. Čtyřiatřicetiletý reprezentační obránce zařídil Pražanům proměněnou penaltou v závěru výhru 1:0 v 27. ligovém kole v Liberci.

"Myslím, že se ukázalo, jaký Ondra je. Je to fantastický hráč, fantastický kluk a my jsme rádi, že ho máme. Je to obrovský profík," řekl v nahrávce pro média od pražského klubu Kuchta.

Kúdela dostal v minulém týdnu trest na 10 zápasů v soutěžích UEFA. Disciplinární komise UEFA usoudila, že se v závěru duelu v Glasgow dopustil rasistické urážky na adresu záložníka Rangers Glena Kamary, přestože vyšetřující inspektor, který se událostmi v Glasgow zabýval, podle Pražanů důkaz nenašel. Kúdela zároveň v minulých zápasech scházel kvůli zhmožděnému nosu po nepotrestaném úderu loktem od Garetha Balea v utkání světové kvalifikace ve Walesu na konci března.

"Klobouk dolů před ním, jak to všechno Ondra takhle zvládá. Na něm to vůbec není znát, furt je to emočně pozitivní člověk," poznamenal Kuchta.

"Jsem rád, že se Ondra vrátil. Je to pro nás důležitý hráč. Nebylo to pro něj jednoduché, dlouho nehrál soutěžní zápas. Byl po úrazu, po antibioticích, minulý týden nevypadal vůbec dobře," podotkl kouč Trpišovský.

Kúdela v Liberci patřil k nejlepším hráčům a svůj výkon podtrhl proměněnou penaltou v 84. minutě. V této ligové sezoně dal coby obránce už šestý gól. "Když je na hřišti, je na penalty určený a kope to s přehledem. Krásně to proměnil," uvedl Kuchta.

"Ondra odvedl velice dobrý výkon, i když to pro něj na tomhle těžkém terénu jako pro technického hráče bylo o to těžší. Jsem rád, že to ve složité situaci vzal na sebe a dal vítězný gól. Penaltu proměnil s jistotou," dodal Trpišovský.