Kudějová vybojovala další OH po problematických letech

Praha - Cesta z olympijského Ria de Janeiro na další olympijský závod, který se snad uskuteční za rok v Tokiu, nebyla pro kajakářku Kateřinu Kudějovou jednoduchá. Mistryně světa z roku 2015 se po finálové účasti na OH 2016 hledala, což bylo způsobené i nepříjemnými událostmi v soukromém životě.

"Asi jsem to měla hlavně v hlavě a stala se spousta věcí v mém osobním životě, takže to bylo těžké. Chvíli mi to trvalo. Vždycky, když jsem si říkala, že to bude dobré, tak se zase něco stalo, takže teď jsem začala chodit ke sportovní psycholožce, která mi asi taky trochu pomohla. Dala jsem se nějak dohromady," svěřila se novinářům.

Krátce po sobě přišla sama o babičku a její snoubenec Tomáš o dědu i babičku. Navíc měla i zdravotní potíže. "Druhý rok po Riu jsem zjistila, že mám rakovinotvorné buňky a musím jít na operaci. Brala jsem to tak, že když se stane něco takového, může se to vrátit v něčem jiném, ale nedařilo se mi ani na vodě. Byla jsem úplně vyřízená," prozradila třicetiletá kajakářka, která už je v pořádku.

K olympijské nominaci vykročila čtvrtým místem na loňském mistrovství světa a při domácích závodech to potvrdila. Prospěla jí úprava tréninku. "Hodně jsme se zaměřili na fyzičku. Já jsem třeba loni měla velké problémy s fyzičkou, i když to bylo tím, že jsem předtím byla nemocná. Ale teď jsme se na to hodně zaměřili a mně už na trati vůbec nedochází, což je super," pochvalovala si.

Mrzela jí sobotní neproměněná šance a ani příprava na neděli nebyla ideální. "V noci jsem se skoro nevyspala, protože nám někdo řval pod okny, takže večer jsem nemohla usnout a ráno jsem se vzbudila o hodinu a půl dřív. Takže jsem nebyla dneska úplně ve své kůži, byla jsem unavená," vyprávěla. Znovu se jí ale potvrdilo, že v takovém stavu jezdívá nejlépe. "Pomohlo mi to v tom, že jsem byla míň nervózní a šetřila jsem si hodně síly," poznamenala.

Pod pěti kruhy bude mít jiné příjmení. Na začátek října plánují s přítelem Tomášem svatbu. "Ještě si nejsem jistá, jak si změnit jméno. Úplně se nechci vzdát toho svého, ale určitě si chci vzít Tomášovo jméno. Takže budu nejspíš Minaříková Kudějová," přemítala.

V Riu rozjela finálovou jízdu dobře, ale chyby ve spodní polovině trati ji srazily na desáté místo. Za rok v Tokiu se ale nechce dívat zpátky. "Nemyslím na to, co bylo. Spíš na to, co tam předvedu. Jsem ráda, že jsem se vrátila ke svým jízdám. Mám klidné, hezké a plynulé jízdy. S tím jsem spokojená a budu to chtít předvádět ve všech závodech, nejen na olympiádě," plánovala.