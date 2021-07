Kudějová neví, jestli vydrží až do Paříže, rozhodne se do konce sezony

Tokio - Kajakářka Kateřina Kudějová ani druhou olympijskou účast neproměnila v medaili. Mistryně světa z roku 2015 minule v Riu de Janeiro po velké chybě ve finále skončila desátá a dnes i vinou zdravotních problémů v Tokiu nepostoupila ze semifinále. Jestli se bude chtít poprat o další šanci za tři roky v Paříži, si není jistá. Do konce sezony se chce jednatřicetiletá vodní slalomářka rozhodnout, jak se svou kariérou naloží.

Nezdar v Riu ji mrzel víc. "Byla jsem připravená, jelo mi to luxusně, neměla jsem problém den předtím. Dneska jsem to tak musela vzít, že se to v noci stalo a ruce nepojedou, jak mají. Cítila jsem to už při rozježdění, že mně vytuhnou. Tak nějak jsem s tím počítala, ale trochu jsem věřila, že to nebude až tak hrozné," řekla kajakářka, která v noci před olympijským závodem měla žaludeční potíže a zvracela.

Neví, jestli to bude chtít zkusit pod pěti kruhy znovu. "Já jsem se ještě úplně nerozhodla. Myslím si, že právě teď do konce sezony se asi rozhodnu, jak to bude dál. Uvidím," svěřila se. Neví, jestli by skončila okamžitě. "Já jsem si říkala, že bych si ještě dala třeba rok na to, že bych si to užila. Spousta lidí mě přemlouvá, ať to ještě vydržím do té další olympiády, když už je za tři roky. Ale myslím si, že tam máme spoustu mladých, kteří chtějí taky někam jezdit, a je mi líto jim takhle držet místo," přemítala.

Sama to zažila, když se nemohla prosadit na olympiádu přes dvojnásobnou olympijskou šampionku Štěpánku Hilgertovou. "Teď už přece jenom cítím, že v té reprezentaci jsem jedna z těch nejstarších. Stará ještě úplně nejsem, ale pokud chci ještě v životě dělat něco jiného, což budu muset, tak je na tohle pravá chvíle," vysvětlovala.

Chtěla by se věnovat daním nebo účetnictví, které vystudovala. "Myslím si, že se nebudu bránit ani jiným příležitostem. Nejradši bych zůstala u toho sportu, ale třeba někde v kanceláři. Ale to se prostě uvidí, co se naskytne za příležitost. Mě vždycky hrozně bavila čísla a vždycky jsem si s nimi strašně ráda hrála a to mě asi baví i dál," dodala.