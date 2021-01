Kucserovy góly nestačily, Karlovy Vary porazily Olomouc 3:2

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů udolali v utkání 36. extraligového kola Olomouc 3:2. Tým Energie po sérii šesti porážek vyhrál podruhé za sebou, prvním gólem po návratu z Liberce rozhodl v 52. minutě útočník Tomáš Rachůnek, jenž si připsal i asistenci. Hanáci v duelu dvakrát vedli po trefách útočníka Lukáše Kucsery, přesto nenavázali na předchozí dva úspěchy s plným ziskem a prohráli potřetí za pět utkání.

První větší příležitost si připravil hostující Káňa, ale trefil jen připraveného brankáře Novotného. Na druhé straně se po pěkném uvolnění dostal v 15. minutě do samostatného úniku Vondráček, ani on však na strážce hostující branky Konráda nevyzrál, naopak z okamžitého protiútoku trefil Káňa tyč. Hanáci si ale spravili chuť, když díky Kucserovi využili v čase 19:36 hned svou první přesilovou hru.

Ve 23. minutě zůstal Vondráček před olomouckou brankou zcela osamocený a střelou do levého horního růžku vyrovnal. Vedení hostům mohl paradoxně v oslabení vrátit Burian, ale na karlovarského gólmana střelou mezi nohy nevyzrál. Ve 28. minutě rovněž zůstala nevyužita příležitost Koblasy, když nedokázal protlačit puk přes Konrádův beton.

Úporná bitva plná nepřesností z obou stran pokračovala i ve třetí dvacetiminutovce. V končící 46. minutě po kombinaci na jeden dotek podruhé využil přesilovku Kucsera a vrátil tak Olomouci vedení. Velkou příležitost ke srovnání stavu měl o několik vteřin později Černoch, z bezprostřední blízkosti puk za záda Konráda však neprotlačil. Západočeši se ale dočkali vyrovnání ve 48. minutě při vyloučení Ondruška: Mikúš střelou z první zužitkoval nezištnou Černochovu přihrávku.

V 52. minutě Rachůnek vybruslil přes celé útočné pásmo, střelou zápěstím z mezikruží otočil vývoj zápasu a vstřelil tak svůj první gól po návratu do mužstva Energie. Když Dujsík s Kolouchem nevyužili své šance, sáhla v čase 57:36 hostující střídačka ke hře bez brankáře, která však již k vyrovnání nevedla.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Odehráli jsme velmi těžké utkání s houževnatým soupeřem, který hraje velmi silový hokej, je dobře organizovaný do obrany a těžko se proti němu prosazuje. Snažili jsme se na to připravit, ale dělalo nám to po celý zápas velké problémy. Olomouc hrozila z brejkových situací a hrála dnes výborně přesilové hry. Jsem rád, že jsme dokázali týmovým a obětavým výkonem zápas vybojovat a zlomit tak černou sérii s Olomoucí na domácím hřišti, kdy se nám zápasy nedařilo otáčet. Dnes jsme to ubojovali a za to patří celému mužstvu dík."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, ale my jsme udělali o něco více chyb a byli jsme potrestáni. Víceméně celý zápas jsme vedli, byli jsme dobří, sehráli jsme dvě výborné přesilové hry, díky kterým jsme vedli 2:1 ještě dvanáct minut před koncem. Bohužel jsme ale zápas ztratili. Je to škoda, ale přesto kluci zaslouží dík, protože tady předvedli bojovný a obětavý výkon, nicméně je to bez bodu. Takže poděkování, ale s vykřičníkem."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Vondráček (Redlich), 48. T. Mikúš (Černoch, T. Rachůnek), 52. T. Rachůnek (Flek) - 20. Kucsera (J. Káňa, Ondrušek), 46. Kucsera (Nahodil, J. Káňa II). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O. Beránek, Hladonik, M. Zabloudil - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek, Valenta - Kucsera, Nahodil, J. Káňa II - V. Tomeček, Kolouch, Ostřížek - Bambula, Ministr, Burian - Gřeš, Handl, M. Tomajko. Trenéři: Moták a J. Tomajko.