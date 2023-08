Kuchtovi se po gólech ulevilo, před zápasem s Kodaní se dostal do pohody

Praha - Sparťanskému fotbalistovi Janu Kuchtovi se ulevilo, že se ve třetím ligovém kole poprvé v sezoně zapsal mezi střelce. Na výhře 5:2 proti Pardubicím se šestadvacetiletý útočník podílel hned dvěma góly. Na tiskové konferenci uvedl, že pro něj bylo velmi důležité, aby se před dvojzápasem s FC Kodaň ve 3. předkole Ligy mistrů dostal do pohody. Zároveň ho těší, že čeští šampioni půjdou do souboje s dánským celkem rozehraní.

Kuchta se prosadil v 15. a 24. minutě, mezitím se trefil Lukáš Haraslín. "Je to samozřejmě úleva, protože jsem na gól čekal. Jsem rád, že to přišlo zrovna doma. Je pro mě hodně důležité, když se dostanu do pohody před dvojzápasem s Kodaní," uvedl český reprezentant.

Sparta vyhrála i třetí ligové utkání v sezoně a do souboje s Kodaní půjde dobře naladěná. V minulé sezoně naopak vstoupila do 2. předkola Evropské konferenční ligy s Vikingem Stavanger bez odehrání jediného soutěžního zápasu a vypadla.

"Pro mě osobně je to lepší, než kdybychom do toho šli bez odehraných zápasů. Víme, kde by nás tlačila bota. Nechci snižovat kvalitu Pardubic, ale Kodaň bude úplně jinačí úroveň a už víme, kde se pohybovat a co od sebe čekat. V tomhle směru to bude jednodušší," prohlásil Kuchta.

Pochvaloval si spolupráci se Srbem Veljkem Birmančevičem, jenž mu asistoval u vedoucí branky. "Byl to první zápas, v němž nám to bodově takhle krásně vyšlo. Myslím si, že spolupráce by mohla být ještě lepší, než byla doposud," řekl Kuchta.

"Je to fantastický hráč, fotbal vidí. Krásně mi to nacentroval. Byla to nádherná akce odzadu, Láďa Krejčí mu nahrál a on to z prvního dotyku sypal. Byl jsem volný, myslím si, že jsem to krásně trefil a zapadlo to do sítě," podotkl někdejší hráč Bohemians 1905, Slovácka, Liberce, Slavie či Lokomotivu Moskva.

Sparta vedla po necelé hodině hry 5:0, poté ale dvakrát inkasovala. "Je to varování, tohle by se nám v dvojzápase s Kodaní nemuselo vyplatit stejně jako v lize a domácím poháru. Musíme hrát až do konce, být obětaví a zodpovědní. Polevili jsme, a proto jsme dostali góly," řekl Kuchta.

"Zbytečně jsme nechali Pardubice dohrát to relativně v klidu, i když jsme měli šance na více gólů. Jsme rádi, že jsme dali aspoň těch pět, ale ty dva (inkasované) góly byly hodně zbytečné," poznamenal útočník s 15 starty za českou reprezentaci.