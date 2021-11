Kuchta děkoval spoluhráčům, že mu pomohli zlomit střelecké trápení

Praha - Útočník Jan Kuchta poprvé po čtyřech soutěžních zápasech skóroval a jediným gólem zařídil fotbalistům Slavie vítězství 1:0 nad Maccabi Haifa ve čtvrtém utkání skupiny Evropské konferenční ligy. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant poděkoval spoluhráčům, že mu pomohli zlomit jeho střelecké i herní trápení. Zároveň byl přesvědčen, že hned v úvodu po zákroku na něj měl norský rozhodčí Kai Erik Steen nařídit penaltu pro Pražany.

"Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsem pomohl mančaftu výrazně, protože jsem se střelecky a herně velmi trápil. Kluci mě podrželi a dnes jsem našemu týmu pomohl. Jsem rád, že jsme udělali další krok, abychom postoupili ze skupiny dál," řekl pro klubovou televizi Kuchta.

Zápas rozhodl dorážkou ve 49. minutě poté, co hostující brankář Joshua Cohen zlikvidoval střelu Alexandera Baha. "Modlil jsem se, abych to pořádně trefil, a naštěstí se mi to podařilo. Bál jsem se, abych to netrefil někam do desáté řady, jak je mým zvykem. Odměnilo mě to, že jsme všichni pracovali. Zvládli jsme to," pochvaloval si Kuchta.

V osmé minutě upadl po kontaktu s gólmanem Cohenem, který jej přistrčil ve vápně. "Myslím si, že to viděli všichni lidi tady na stadionu, hlavně já a celý mančaft. Byla to jasná penalta," mínil Kuchta. "Já bych zakončoval do prázdné brány a myslím si, že bych to trefil. Možná by se zápas odvíjel úplně jinak. Ale rozhodčí to nepísknul a v této soutěži není video, takže jsme hráli dál," doplnil Kuchta.

Jeho tým po výhře poskočil o dva body před Maccabi na druhé místo ve skupině a zvýšil šance na postup. "Velmi důležité vítězství. Mrzí mě prohra v Haifě, protože kdybychom takhle makali a proměnili nějaké šance, tak jsme tam mohli pomýšlet na vítězství nebo si odvézt alespoň bod. Ale teď jsme jim to vrátili a jsme za to moc šťastní," prohlásil Kuchta.

Potěšilo ho, že se po zranění vrátil coby střídající hráč uzdravený defenzivní univerzál Tomáš Holeš. "Všichni kluci, co nemůžou hrát, nám moc chybí. Pomalu se vrací a nadcházející repre pauza nám pomůže k tomu, abychom byli ještě silnější. Jsme rádi, že se kluci po zranění zotavují. Někteří mají rodinné důvody, někteří jsou po operaci. Držím všem palce, ať to zvládnou co nejdřív a vrátí se k nám," dodal Kuchta.