Kučera slavil s mírou, jít v roušce k zápasu bere jako zbytečné

Teplice - Teplický fotbalista Tomáš Kučera v úvodním utkání obnoveného ligového ročníku po koronavirové přestávce proti Liberci ukončil více než dvouleté čekání na gól v nejvyšší soutěži, vzhledem k hygienickým opatřením ale slavil umírněně a ne úplně bouřlivě. Osmadvacetiletý záložník při restartu sezony zažil se spoluhráči i řadu dalších nezvyklých věcí - příchod na trávník k utkání s rouškou nebo "umělé" fandění pouštěné domácím klubem z amplionů.

"Hrozně dlouho jsem gól nedal, už mě to strašně mrzelo. Takže jsem rád, že to vyšlo. Před zápasem jsem se shodou okolností ptal Verby (vedoucího mužstva Pavla Verbíře), jak to vlastně s tím gólem je. Jestli se fakt nemůžeme radovat. Spíš jsem prožíval pocit vnitřního štěstí. Asi se žádný mančaft nevyvaruje toho, že když někdo dá gól, tak to kluci nějakým způsobem oslaví. Podle mě to moc není možné," řekl Kučera v nahrávce pro média po výhře 2:0.

Ze slavícího klubka spoluhráčů se rychle snažil vymanit. "Uvědomil jsem si to, jaké byly instrukce před zápasem. Nechtěl jsem se nechat spoluhráči úplně zavalit. Myslím, že to bylo tak nějak v míře," poznamenal Kučera.

V úvodním ligovém zápase po koronavirové pauze trvající dva a půl měsíce se musel stejně jako ostatní aktéři vyrovnávat také s dalšími netradičními věcmi. Hrálo se bez diváků a s řadou přísných hygienických opatření.

"Největší zvláštnost jsou ti fanoušci, že tady všude je prostě míň lidí. Co se týče těch opatření, podle mě je tedy zbytečné chodit na hřiště s rouškou. To je jedno opatření, které je podle mě navíc. Celkově to byl takový nezvyk hrát po dlouhé době ligový zápas. I když je zimní nebo letní přestávka, není tak dlouhá a probíhá za jiných okolností. Čekání bylo fakt dlouhé a nestandardní," uvedl Kučera.

Za jednu z největších zvláštností považoval i to, že domácí klub pustil od začátku sedm minut trvající nahrávku z fandění příznivců při pohárovém finále v roce 2009 a po celý zápas záznam v amplionech dokola opakoval.

"Musím říct, že na začátku mě to úplně vyděsilo, prvních pár minut mi to přišlo úplně šílené. Ale pak jsme si na to za pár minut zvykli a víceméně už jsme to moc nevnímali. Člověk se soustředil na hru. Otázka je, jaké by to bylo, kdyby tu bylo úplně ticho. Byl to prvotní šok, ale asi je dobře, že tu byl nějaký zvuk," řekl Kučera.

Vedoucím gólem v 37. minutě nasměroval Teplice k výhře. "Trenér mě poslední dobou začal mnohem víc tlačit do koncovky. Asi jsem dnes splnil, co jsem měl. Zaběhl jsem si za obranu a myslím, že jsem si s tím poradil celkem chladnokrevně," uvedl Kučera.

"To, že jsem se málo tlačil do koncovky nebo mi to tam nepadalo, byla největší absence mé hry. Někdy je paradoxně víc svazující o tom přemýšlet. Doufám, že jsem to prolomil a ještě nějaký gól do konce sezony vstřelím," dodal bývalý hráč Plzně.