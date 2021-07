Kubová skončila v rozplavbě na znakařské stovce na 27. místě

Tokio - Plavkyně Simona Kubová z rozplavby na 100 metrů znak do pondělního semifinále na olympijských hrách v Tokiu nepostoupila. Devětadvacetiletá rodačka z Chomutova, která pod pěti kruhy startovala v Londýně a v Riu de Janeiro ještě pod dívčím jménem Baumrtová, s časem 1:01,35 skončila na 27. místě. Za postupovou šestnáctkou zaostala o 1,31 sekundy. Ve stejně disciplíně se do semifinále nedostal při své premiéře pod pěti kruhy ani Jan Čejka, který s časem 54,69 obsadil 30. pozici. Od postupu ho dělilo 92 setin sekundy.

Kubová skončila na poslední osmé pozici ve čtvrté rozplavbě, kterou vyhrála v novém olympijském rekordu 58,17 Kanaďanka Kylie Masseová. Překonala čas 58,23 Australanky Emily Seebohmové z Londýna, ale nakonec se tento zápis měnil ještě dvakrát. V další rozplavbě jej posunula časem 57,96 Američanka Regan Smithová a v poslední šesté na 57,88 světová rekordmanka Kaylee McKeownová z Austrálie.

Kubová drží český rekord časem 59,65 z mistrovství světa z roku 2017 v Budapešti. Na olympiádě v Londýně skončila v semifinále desátá, v Riu před pěti lety byla v rozplavbě sedmnáctá.

V Tokiu se nepřiblížila ani času 1:00,43, s nímž obsadila 13. místo na květnovém mistrovství Evropy v Budapešti. I ten by musela k postupu do semifinále vylepšit, protože šestnáctá Japonka Anna Konišiová dohmátla za 1:00,04. "Nebylo to dobré, co si budeme nalhávat. V tréninku to úplně špatné nebylo, ale mně se teď seběhly posledních čtrnáct dní takový blbý věci. Doufala jsem, že poplavu rychleji, ale celá tahle sezona nebyla moc dobrá. Spíš jsem doufala, že se to změní. Jsem z toho smutná, ale jsou horší věci," řekla plavkyně, kterou na dvoustovce čeká poslední olympijský start v kariéře.

Dvacetiletý Čejka skončil ve druhé ze šesti rozplaveb třetí, ale nepovedlo se mu napodobit výkon z květnového ME, kde časem 54,03 překonal český rekord Tomáše Franty. Ten by v Tokiu stačil jen na 24. místo. Postupovou šestnáctku uzavírali s časy 53,77 Američan Joseph Armstrong a Řek Apostolos Christu. "Ke konci té stovky už mi trochu docházely síly, tam mi hodně chybělo. Ale jinak myslím, že to nebylo tak špatný," uvedl.

Čejka je bronzovým medailistou na znakařské stovce z juniorského ME v Kazani z července 2017 a na dvoustovce, na které se také v Tokiu představí, tehdy v Rusku dokonce triumfoval. Na olympijských hrách prožívá premiéru. "Je to super, atmosféra je tady úžasná. Je to pro mě hodně velká akce, takže jsem byl asi trochu nervóznější. Ale jsem rád, že jsem si to na té stovce ozkoušel a dvoustovka už bude s trošku menšíma nervama," řekl.

Navzdory absenci diváků si užíval atmosféru, o kterou se starali členové jednotlivých reprezentačních týmů. "Musím říct, že jsem čekal, že to bude horší. Ale to hlediště je vcelku zaplněný těmi plavci, takže to je fajn,“ pochvaloval si. Česká ekipa ho stejně jako Kubovou před startem hlasitě povzbuzovala. "Slyšel jsem to a byl jsem rád, povzbudilo mě to," radoval se z fandění, které je oficiálně na této olympiádě zapovězené. Všichni by měli jen tleskat. "Tak to nevím, že je to zakázané, to slyším poprvé, ale je to možné," poznamenal Čejka. Jeden nehet na každé ruce měl nalakovaný jako českou vlajku. "To mně udělala Simona, Je to pro štěstí a abych pořádně reprezentoval," prozradil.

Nový olympijský rekord stanovila v rozplavbě na 100 m prsa také Tatjana Schoenmakerová z JAR časem 1:04,82. Překonala výkon 1:04,93 Američanky Lilly Kingové z minulé olympiády.

Rozplavby s českou účastí:

Muži - 100 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 52,15, ...30. Čejka (ČR) 54,69 - nepostoupil do semifinále.

Ženy - 100 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 57,88, ...27. Kubová (ČR) 1:01,35 - nepostoupila do semifinále.