Kubová postoupila na MS v krátkém bazénu do finále na 100 metrů znak

Abú Zabí - Plavkyně Simona Kubová se postarala o první českou finálovou účast na letošním mistrovství světa v krátkém bazénu. Z osmého místa v dnešním semifinále postoupila do pátečního vyvrcholení závodu na 100 metrů znak. První světový rekord byl na šampionátu v Abú Zabí k vidění ve finále na 200 metrů volný způsob, do něhož se nekvalifikovala česká jednička Barbora Seemanová. Stříbrná olympijská medailistka Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu vylepšila čtyři roky starý čas Sarah Sjöströmové o 12 setin na 1:50,31 a vyhrála bezmála o dvě sekundy.

Kubová byla v semifinále o dvě desetiny pomalejší než v dopolední rozplavbě. V čase 57,26 dohmátla jako čtvrtá s výrazným odstupem za vedoucí trojicí. Ve druhém semifinále se ale před ni dostaly jen čtyři plavkyně a třicetiletá Češka z poslední postupové příčky proklouzla do finále. Jako jediná se kvalifikovala časem přes 57 sekund, postupovou pozici uhájila o desetinu před Číňankou Pcheng Sü-wej.

"Byly to velké nervy. Já jsem trošku doufala, že se mi podaří zlepšit čas z rána, ale na první pětadvacítce jsem udělala o jeden záběr víc, než bych měla. A myslím, že kvůli tomu mi došly síly v té druhé padesátce, což by se nemělo úplně stát. Ale jsem strašně šťastná, že se mi podařilo kvalifikovat do finále," radovala se v tiskové zprávě Kubová.

Uspěla, i když nebyla úplně fit. "Cítila jsem se dnes trošku unavená, odpoledne mě bolela hlava, ale nechtěla jsem si brát ibalgin, protože si říkám, že to nebudu přehánět. Ráno jsem se cítila mnohem líp, ale jsem strašně ráda, že jsem ve finále, kde bych si přála zítra plavat pod 57 sekund. Snad se to podaří," dodala plavkyně, kterou finále čeká v pátek v 16:35 SEČ.

Haugheyová na dvoustovce od začátku potvrzovala roli největší hvězdy této disciplíny, která do Abú Zabí dorazila. Celý závod vedla a nakonec se vedle titulu radovala i z historického času. "Slova nemohou popsat, jak šťastná jsem," svěřila se v rozhovoru po závodě. Stříbro s velkým odstupem získala Kanaďanka Rebecca Smithová, bronz si do Spojených států amerických odveze Paige Maddenová.

Českým mužům ve finálovém bloku nestačily na finálovou účast ani české rekordy. Tomáš Franta na 100 metrů znak překonal vlastní dva roky staré maximum o patnáct setin na 50,59 sekundy a zařadil se na dvanáctou příčku s odstupem 38 setin za postupovou osmičkou.

"Cítil jsem ráno, že první padesátka byla trošičku vlažnější, takže jsem se do toho teď snažil víc kopnout, což si myslím, že se mi podařilo. Přesně tak jsme si to řekli s trenérem a udělal jsem, co jsem měl. Každopádně jsme se s trenérem zaměřovali na to, abych vydržel co nejdéle pod vodou, což se mi teď podařilo. Takže určitě práce pod vodou udělala ten posun," vysvětlil Franta příčiny zlepšení.

Dvanáctý skončil také Matěj Zábojník na 100 metrů prsa. Z dopoledního rekordního času ubral dalších dvanáct setin a nové národní maximum stanovil na 57,59 sekundy.

Finále:

Muži:

400 m v. zp.: 1. Auböck (Rak.) 3:35,90, 2. Rapšys (Lot.) 3:36,23, 3. Djakovic (Švýc.) 3:36,83, ...v rozplavbách 30. Gemov 3:45,74, 35. Micka (oba ČR) 3:46,68.

200 m mot.: 1. Razzetti (It.) 1:49,06, 2. Ponti (Švýc.) 1:49,81, 3. Le Clos (JAR) 1:49,84, ...v rozplavbách 15. Luňák (ČR) 1:53,28.

200 m pol. záv.: 1. Seto (Jap.) 1:51,15, 2. Foster (USA) 1:51,35, 3. Razzetti 1:51,54.

4x100 m v. zp.: 1. Rusko (Kolesnikov, Minakov, Griněv, Ščegolev) 3:03,45, 2. Itálie 3:03,61, 3. USA 3:05,42.

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Haugheyová (Hong.) 1:50,31 - světový rekord, 2. Smithová (Kan.) 1:52,24, 3. Maddenová (USA) 1:53,01, ....v rozplavbách 9. Seemanová (ČR) 1:54,75.

400 m pol. záv.: 1. Ciepluchová (Kan.) 4:25,55, 2. Walsheová (Ir.) 4:26,52, 3. Margalisová (It.) 4:26,63, ...v rozplavbách 20. Horská (ČR) 4:39,90.

4x100 m v. zp.: 1. USA (Douglassová, Curzanová, Berkoffová, Weitzelová) a Kanada (Sanchezová, MacNeilová, Smithová, Savardová) obě 3:28,52, 3. Švédsko 3:28,80.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

100 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) a Casas (USA) oba 49,57, ...12. Franta (ČR) 50,59 - český rekord.

100 m prsa: 1. Kamminga (Niz.) 56,41, ...12. Zábojník (ČR) 57,59 - český rekord.

Ženy:

100 m znak: 1. Hanssonová (Švéd.) 55,85, ...8. Kubová (ČR) 57,26.