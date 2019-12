Kubová postoupila na ME do semifinále, Franta překonal rekord

Glasgow - Znakařka Simona Kubová postoupila na mistrovství Evropy v krátkém bazénu ze třetího místa do večerního semifinále stovky. Na této trati ve skotském Glasgow obhajuje páté místo z předloňského šampionátu v Kodani. Prvním nepostupujícím do finále byl její tréninkový kolega z chomutovského bazénu Tomáš Franta, přestože na 200 metrů znak vylepšil vlastní český rekord na 1:52,13.

Osmadvacetiletá Kubová dohmátla v závěrečné rozplavbě v čase 57,29 jako druhá s velkým odstupem za Nizozemkou Kirou Toussaintovou. Ta už v prvním kole závodu atakovala evropský rekord maďarské hvězdy Katinky Hosszúové, která v Glasgow znakařské disciplíny vynechává. Zaostala za ním o 23 setin, přesto výkonem 55,26 vytvořila nový rekord šampionátu. Před Kubovou se dostala ještě Ruska Maria Kameněvová (56,95).

Jednadvacetiletý Franta v Glasgow na dvoustovce o čtyři setiny vylepšil vlastní rekordní čas z říjnových závodů v Plzni, ale k postupu do finále mu jedenáct setin chybělo. Premiéru na velké seniorské akci zažil juniorský mistr světa na 50 metrů znak Jan Čejka, který časem 1:56,49 obsadil 26. příčku.

Dvanáctá skončila v rozplavbách polohového závodu na 400 metrů Kristýna Horská. Výkonem 4:38,59 zaostala za postupem do finále o 47 setin. Jan Micka na doplňkové čtyřstovce volným způsobem obsadil čtrnáctou příčku. K postupu do finále by musel atakovat vstupní čas 3:41,69, se kterým do Glasgow přijel, ale výkonem 3:43,34 byl téměř o dvě sekundy pomalejší.