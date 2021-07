Kubová poslední trénink před odletem do Japonska absolvovala na zahradě

Elitní česká plavkyně si odskočila ze soustředění v Praze. "Chtěla jsem být aspoň jeden den doma, tak jsem se rozhodla, že v pátek odjedu. Protože chomutovský bazén se od konce června až do února rekonstruuje, tak jsem byla nucená touhle alternativou ten trénink splnit," řekla novinářům na letišti. Fotografii z netradičního tréninkového bazénu sdílela na instagramu.

Chystá se na třetí olympiádu, v Londýně 2012 a Riu 2016 startovala ještě pod dívčím jménem Baumrtová. Kvůli koronaviru si stejně jako všichni sportovci musela na hry počkat o rok déle a čeká ji přísný režim, aby se co nejvíce omezilo riziko nákazy. "Myslím, že už jsme poměrně zvyklí na ty bubliny, které se poslední rok a půl konají. Myslím si, že to bude probíhat obdobně. Jen mám trošku strach z toho, jak tam vypadají ty covid místnosti, takové ty vězeňské cely. Takže doufám, že nikdo z nás českých sportovců nebude pozitivní. Bude to jiná olympiáda, ale je to olympiáda a to se počítá," uvedla.

Ani absence fanoušků na tribunách jí nijak zvlášť nevadí. "Já si myslím, že i samotní plavci a trenéři dokážou vytvořit dobrou atmosféru. Pro nás je to taky trochu lepší. Pamatuji se, že když jsem v Londýně nastupovala na semifinále se dvěma Britkami, tak ten stadion úplně hučel. Myslím, že z hlediska koncentrace je to pro nás trochu lepší," komentovala rozhodnutí, které Japonci učinili po vyhlášení nouzového stavu v Tokiu po dobu trvání olympiády.

Za výhodnější považuje také převrácený program, kdy se rozplavby konají odpoledne a finálový blok dopoledne, aby byl ve Spojených státech amerických v hlavním vysílacím čase. "Odpoledne se plave o trochu líp než ráno. Bude to zase úplně jiné. V Riu to bylo posunuté tak, že rozplavby začínaly až asi v jednu odpoledne a pak finále bylo až v deset večer. Jediný normální byl Londýn," líčila devětadvacetiletá plavkyně.

Chystá se tomu přizpůsobit závěrečný trénink před přesunem do Tokia. "V Kóči na aklimatizačním soustředění máme ty tréninkové hodiny nastavené tak, aby to odpovídalo jak semifinálovému, tak rozplavbovému bloku," řekla. V Londýně skončila Kubová desátá na stovce, v Riu bojovala se zdravotními problémy a nedařilo se jí.

Ani letos se zatím nepředváděla v optimální formě, na květnovém mistrovství Evropy byla na 100 metrů znak třináctá. "Doufám, že se to zlepšuje. Strašně moc se chci přiblížit osobnímu rekordu a semifinále bude obrovským úspěchem," naznačila své olympijské ambice.

Do Tokia se z Kóči přesune 22. července, tedy den před slavnostním zahájením her. Rozplavby na 100 metrů znak jsou naplánované na neděli 25. července.