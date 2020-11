Kubová na ISL překonala vlastní český rekord na 50 metrů znak

Budapešť - Simona Kubová překonala v semifinálovém závodu plavecké ligy ISL v Budapešti vlastní český rekord na 50 metrů znak v krátkém bazénu. Časem 26,22 ho vylepšila o čtyři setiny. V závodu padl i světový rekord, který má nyní zásluhou Nizozemky Kiry Toussaintové hodnotu 25,60 sekundy.

Kubová zaplavala dosavadní rekord před sedmi lety v dánském Herningu. V ISL startuje v barvách týmu Tokio Frog Kings, na znakařské padesátce dnes dohmátla třetí.

"Moc jsem si přála, abych rekord zaplavala, aby alespoň jednou v tabulkách byla Kubová (místo rodného jména Baumrtová), ale nečekala jsem to," uvedla devětadvacetiletá plavkyně v tiskové zprávě českého svazu. "Po výjezdu jsem prohmátla hladinu a v ten moment jsem si řekla, že prostě musím, a vyšlo to. Jsem strašně šťastná, je to pro mě velký okamžik. Před sedmi lety jsem časem 26,26 vyhrála mistrovství Evropy a teď jsem schopná čas ještě překonat. To je úžasný," radovala se Kubová.

Vítězná Toussaintová posunula světový rekord o sedm setin. Její předchůdkyní v rekordních tabulkách byla od roku 2014 Brazilka Etiene Medeirosová. "Je to nářez, ale ona to už tři roky střílí kolem světového rekordu. Už několikrát plavala za 25,7, bylo jen otázkou času, kdy to dá," podotkla Kubová.

Nejlepší čas historie padl i v kraulové štafetě žen na 4x100 metrů, kde čtveřice Siobhan Haugheyová, Pernille Blumeová, Femke Heemskerková a Sarah Sjöströmová zvítězila v čase 3:25,82. Rekord Nizozemek překonaly o 71 setin, v oficiálních listinách ale jejich výkon uveden nebude.