Kubová byla sedmá, Seemanová na MS kvůli zádům předčasně končí

Abú Zabí - Plavkyně Simona Kubová skončila na mistrovství světa v krátkém bazénu sedmá v závodě na 100 metrů znak. Poprvé v sezoně se dostala pod hranici 57 sekund, dohmátla v čase 56,68 sekundy. Rychlejší byla jen ve svém nejúspěšnějším roce 2013. Vyhrála Švédka Louise Hanssonová (55,20). Česká plavecká jednička Barbora Seemanová předčasně ukončila působení na mistrovství světa v krátkém bazénu. Kvůli problémům se zády nemůže pořádně dýchat, informovala její trenérka Petra Škábová.

Třicetiletá Kubová byla s přehledem nejstarší finalistkou. Do vyvrcholení své první disciplíny na šampionátu v Abú Zabí proklouzla z osmého místa, ale dnes od začátku bojovala o lepší pozici. Nakonec za sebou nechala Bělorusku Anastasii Škurdaiovou a především si připsala výborný čas. S velkým přehledem si vyplnila přání dostat se ve finále pod 57 sekund. Tuto hranici pokořila o 32 setin. To je její třetí nejlepší výkon v životě a nejrychlejší stovka pod příjmením Kubová. Český rekord 56,28 vytvořila při zisku stříbra na ME v Herningu ještě jako Baumrtová.

Česká reprezentantka, která přiletěla do Spojených arabských emirátů povzbuzená výhrou v týmové International Swimming League, byla nadšená, že dokázala prodat formu. "Změnila jsem trenéra a ten výkon šel celkově s mým nasazením a mou náladou. Za to jsem ráda. Bylo už trošku znát, že jsme měla na podzim hodně závodů a druhá padesátka mohla být o malinko lepší. Ale jsem šťastná, že jsem byla schopna závod rozjet rychle a ten výsledek je fakt skvělý. Výborně mi vyšel skok i vlnění a první padesátka mi vyšla. Je neuvěřitelné, že dokážu závod ještě tak rychle rozjet a vlastně i dojet," radovala se v tiskové zprávě.

Vedle ME 2013 plavala rychleji než dnes už jen na konci téhož roku v Glasgow při měření sil evropských a amerických plavců Duel in the Pool. "Vůbec jsem ten čas nečekala, 56,68 je můj třetí nejlepší čas po osmi letech. Jsem šťastná, že nejsem poslední a skončila jsem sedmá. Čas mi udělal obrovskou radost a z výsledku jsem nadšená," dodala Kubová, která bude na MS závodit ještě na znakařské padesátce.

Stovku vyhrála Švédka Louise Hanssonová, která nechala o dvě setiny za sebou Kanaďanku Kylie Masseovou a vybojovala už druhé zlato v dnešním finálovém programu. Předtím se z něj radovala v polohové štafetě na 4x50 metrů, v níž Seveřanky vyrovnaly světový rekord. Louise a Sarah Hanssonovy, Sarah Sjöströmová a Michelle Colemanová zvítězily v čase 1:42,38, čímž napodobily výkon štafety Spojených států amerických z MS 2018. Američanky tentokrát skončily druhé, bronz získaly Nizozemky.

Seemanová na MS kvůli problémům se zády předčasně končí

Česká plavecká jednička Barbora Seemanová předčasně ukončila působení na mistrovství světa v krátkém bazénu. Kvůli problémům se zády nemůže pořádně dýchat, informovala její trenérka Petra Škábová. Elitní kraulařka dnes v Abú Zabí nenastoupila do rozplavby na 100 metrů a nebude riskovat ani další starty.

Najisto počítala s kraulařskou padesátkou a přihlášena byla také do závodu na 50 metrů motýlek. "S Bárou jsme se dohodly, že do dalších závodů na mistrovství světa již nenastoupí a poletí zpět do České republiky. Obě jsme rozhodnutí oplakaly. Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard," uvedla Škábová ve vyjádření, které ČTK zprostředkoval manažer Seemanové Jan Koukal.

Se zdravotními problémy se Seemanová potýkala i na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Kazani, kde kvůli nachlazení zvažovala odstoupení z dvoustovky, na níž nakonec získala stříbro. Tentokrát ale byla situace vážnější. "Před mistrovstvím světa jsme řešili problém se zády. Pravděpodobně skříplý nerv, který u Báry omezuje hybnost, ale především působí velké potíže s dýcháním. Doma si dá pauzu, aby vše pořádně doléčila, a teprve poté pojedeme dál," popisovala trenérka.

Stav její nejlepší svěřenkyně se od čtvrtka výrazně zhoršil. "Bára se stala téměř nehybnou a na doporučení fyzioterapeutů jsem rozhodla, že na závod nenastoupí. Už před odletem se jí zablokoval nerv v žebrech, celé žebro se jí přetočilo. A myslím, že celý víkend se ji lékaři a fyzioterapeuti snažili dát dohromady, když využívali různá sona, lasery atd. Částečně se jim to podařilo, ale samozřejmě při závodech nemůže brát žádné tvrdé léky a v okamžiku, kdy šla do tvrdé zátěže, tak se ty bolesti začaly vracet a dnes po rozplavání vylezla z bazénu se slzami v očích, že nemůže vůbec zabírat," řekla Škábová Radiožurnálu Sport.

Životní sezona ozdobená také evropským titulem v dlouhém bazénu a šestým místem v olympijském finále na 200 metrů volný způsob tak pro Seemanovou končí nešťastně. Na MS nastoupila jen do čtvrteční rozplavby na dvoustovce, kde skončila těsně devátá a do finále nepostoupila.

Rozplavby na 100 metrů volný způsob ovládla čerstvá mistryně světa a světová rekordmanka ze dvoustovky Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu.

Po odstoupení Seemanové se z českých reprezentantů v dnešních rozplavbách představil pouze Jan Šefl, jenž obsadil 21. příčku na 100 metrů motýlek. Jeho čas 50,99 byl o více než půl sekundy pomalejší než jeho český rekord z listopadového ME v krátkém bazénu v Kazani. Od postupu do semifinále dělilo Šefla 42 setin.

Doplatil na chybu po posledním výjezdu, kdy se napil. "Pro mě závod skončil na 90 metrech, protože když se napiju, tak já s tím neumím nic udělat. Změní se tím úplně technika, nemůžu se nadechnout, nemůžu zabrat. Hotovo, vymalováno, šmytec. Mrzí mě to, je to moje chyba, jakési vnitřní selhání. Stalo se mi to počtvrté a jsem zoufalý, už jsem rozmlátil dvě láhve s vodou," litoval v rozhovoru pro Radiožurnál.

Kubová byla ve svém semifinále o dvě desetiny pomalejší než v dopolední rozplavbě. V čase 57,26 dohmátla jako čtvrtá s výrazným odstupem za vedoucí trojicí. Ve druhém semifinále se ale před ni dostaly jen čtyři plavkyně a třicetiletá Češka z poslední postupové příčky proklouzla do finále. Jako jediná se kvalifikovala časem přes 57 sekund.