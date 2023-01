Kubišová ocenila vítězství Pavla, volby podle ní ukázaly rozdělení společnosti

Praha - Zpěvačka Marta Kubišová ocenila vítězství bývalého vysokého představitele české armády Petra Pavla v prvním kole prezidentských voleb. Pavel v něm získal 35,4 procenta hlasů, těsně za ním skončil bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Kubišové to ukazuje, jak je společnost rozdělená, očekává proto ostrých 14 dnů před druhým kolem volby. Zpěvák David Koller na dotaz ČTK uvedl, že volby dopadly trošku lépe, než doufal.

"Jsem ráda, že zvítězil pan Petr Pavel, ale myslím, že naše společnost je jeho těsnou výhrou nyní naprosto rozdělena. Čeká nás ostrých čtrnáct dnů," komentovala výsledek prvního kola Kubišová.

"Dopadlo to ještě trošičku líp, než jsme doufali. Jsme rádi, že už v prvním kole zvítězil náš favorit. Myslím, že voliči paní Danuše Nerudové a Petra Pavla se protínali. Některým u generála vadí určitý odér minulosti, ale myslím, že je určitě nižší než u jeho protikandidáta," prohlásil Koller.

Generální ředitel České filharmonie David Mareček ocenil vysokou volební účast Mareček, která překročila 68 procent. "Ještě důležitější je, aby šlo co nejvíce lidí do druhého kola, aby výsledek odrážel realitu toho, co si Česká republika přeje," uvedl. Doplnil, že první kolo dopadlo podle jeho očekávání.

Podle klavírního virtuosa Ivo Kahánka se hlasy přelily k dvěma největším favoritům. "Svědčí to o tom, že voliči volí kandidáty s nějakou minulostí, silným příběhem a celoživotní stopou, ať už je jakákoliv. To u voličů zabere víc než sebelepší marketing," konstatoval.

"Raději budu volit zlo, které znám. Tam vím, co mohu čekat," naznačil, komu dá svůj hlas rockový hudebník Aleš Brichta.

Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) vysoká účast svědčí o tom, že si voliči uvědomují důležitost prezidentské volby. "Gratuluju Petru Pavlovi k vítězství v prvním kole, blahopřeji Danuši Nerudové i Pavlu Fišerovi, které koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) podporovala. Věřím, že ve druhém kole Petr Pavel, nepopulistický a demokratický kandidát, zvítězí. Je důležité, abychom všichni přišli volit za dva týdny znovu, jde o principiální souboj hodnot," napsal ČTK Baxa.